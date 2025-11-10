k+m erweitert Geschäftsführung: Henrike Wilkes übernimmt Vertriebsleitung

Die Konzept & Marketing GmbH (k+m) hat ihre Geschäftsführung erweitert. Seit dem 1. November 2025 ist Henrike Wilkes neue Geschäftsführerin für den Bereich Vertrieb. Mit ihrer Ernennung stärkt der Assekuradeur aus Hannover seine Führungsspitze und setzt auf eine erfahrene Managerin, die fundierte Kenntnisse in der Steuerung und Organisation großer Vertriebseinheiten mitbringt.

Langjährige Erfahrung im Versicherungsvertrieb

Henrike Wilkes blickt auf mehr als 17 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche zurück. Zuletzt war sie Abteilungsleiterin bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG, wo sie für eine große Einheit im Kundenservice verantwortlich war. Zuvor arbeitete sie in verschiedenen Führungs- und internationalen Projektfunktionen, vor allem im Vertrieb des Versicherers.

„k+m ist für mich ein hoch professionell aufgestelltes Unternehmen mit Herz. Ich freue mich sehr darauf, die weitere Entwicklung des Assekuradeurs positiv mitzugestalten“, sagt Wilkes. „In der Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Maklermarkt ist mir besonders wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet.“

Fokus auf Vertrieb und Partnerbeziehungen

Mit der neuen Doppelspitze stärkt k+m seine strategische Ausrichtung. Geschäftsführerin Wilkes wird den Vertrieb künftig weiterentwickeln und die Zusammenarbeit mit Maklerpartnern intensivieren.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Henrike Wilkes. Sie bringt wertvolle Vertriebserfahrung und Führungsstärke mit und wird den Bereich erfolgreich weiterentwickeln“, betont Geschäftsführer Marcel Lütterforst. Er hatte bislang den Vertrieb verantwortet und konzentriert sich künftig auf die Produktstrategie, Kooperationen mit Versicherern sowie den Ausbau des Bestandsoptimierungsservice.