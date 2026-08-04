Übernimmt Frankfurter Leben das deutsche Athora-Geschäft?

Der Lebensversicherungs-Konsolidierer Frankfurter Leben verhandelt laut Bloomberg News über den Kauf der deutschen Athora-Tochter. Hinter dem Verkäufer steht Apollo Global Management, hinter dem Käufer wohl der chinesische Mischkonzern Fosun.

Wie Bloomberg News unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, nähert sich der Lebensversicherungs-Konsolidierer Frankfurter Leben einem Kauf der deutschen Tochtergesellschaft von Athora Holding. Neben Frankfurter Leben soll aber wohl auch der Hamburger Vermögensverwalter IKAV Interesse angemeldet haben – beide Parteien sollen finale Angebote vorbereiten. Die Transaktion könnte noch in diesem Monat bekannt gegeben werden, allerdings könnten die Verhandlungen auch scheitern, wie es in dem Bericht heißt. Vertreter aller beteiligten Unternehmen lehnten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

Hinter Frankfurter Leben steht mehrheitlich der chinesische Mischkonzern Fosun International. Athora Holding wiederum wird zu rund 24,5 Prozent vom Finanzinvestor Apollo Global Management gehalten.

Das deutsche Athora-Geschäft verwaltet einen geschlossenen Bestand traditioneller Lebensversicherungen sowie fondsgebundener Lebens- und Rentenversicherungen für rund 140.000 Kunden. Das verwaltete und administrierte Vermögen beläuft sich auf 3,5 Milliarden Euro, das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter.

Athora prüft Optionen für deutsches Geschäft

Bloomberg News hatte bereits im Januar berichtet, dass Athora Optionen für seine deutsche Sparte prüfe – einschließlich eines möglichen Verkaufs. Hintergrund sei, dass das Wachstum des deutschen Geschäfts hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

International hat sich Athora zuletzt deutlich vergrößert. Nach Abschluss der Übernahme der britischen Pension Insurance Corp stieg das verwaltete und administrierte Gesamtvermögen auf 139 Milliarden Euro – nahezu eine Verdoppelung. Im Zuge dieser Transaktion kündigte Athora zudem an, seinen Hauptsitz von Bermuda nach Großbritannien zu verlegen.

Für Frankfurter Leben wäre die Übernahme eine weitere Ausbaustufe: Nach den im Januar 2024 vollzogenen Übernahmen der Generali Deutschland Pensionskasse und der Landeslebenshilfe verwaltete die Gruppe rund 700.000 Versicherungsverträge mit einem Anlageportfolio von etwa 13 Milliarden Euro.

Regulatorischer Druck seit Eurovita-Kollaps

Eigentümer von Lebensversicherern und Übernahmen in diesem Marktsegment stehen seit dem Zusammenbruch des italienischen Versicherers Eurovita im Jahr 2023 unter verstärkter Beobachtung europäischer Aufsichtsbehörden. Eurovita gehörte der britischen Beteiligungsgesellschaft Cinven.