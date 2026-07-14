Tech-IPOs nehmen Fahrt auf und fordern etablierte Marktführer heraus

Der IPO-Markt spiegelt im Kern den Prozess einer durch technologischen Fortschritt getriebenen kreativen Zerstörung in Echtzeit wider. Bei Börsengängen manifestieren sich Ideen, die oft über Jahrzehnte hinweg gereift sind, ehe sie ihre wirtschaftliche Marktfähigkeit erlangten, und nun den Schritt an die Öffentlichkeit wagen. Das laufende Jahr veranschaulicht diese Dynamik eindrucksvoll: Mit über 70 Börsengängen seit Jahresbeginn und einem Emissionsvolumen von rund 110 Milliarden US-Dollar allein in den USA wurde das Vorjahresergebnis bereits mehr als verdoppelt.

Der aktuelle Aufschwung am IPO-Markt basiert maßgeblich auf den umfangreichen Private-Equity- und Risikokapital-Zuflüssen der Pandemie-Ära. Die damals bereitgestellte Liquidität ermöglichte es jungen Technologieunternehmen, ihre Geschäftsmodelle rasant zu skalieren. Rund fünf Jahre nach diesen Finanzierungsrunden ist die Entwicklung nun so weit fortgeschritten, dass zahlreiche dieser Akteure den Börsengang als nächsten logischen Entwicklungsschritt wählen.

Es ist bemerkenswert, dass diese jungen Unternehmen zunehmend das Potenzial besitzen, selbst etablierte Marktführer zu überholen. Ob durch überlegene Rechenkapazitäten, eine effizientere Nutzung von Rechenzentren oder Durchbrüche bei großen Sprachmodellen (LLMs) – sie verschieben die technologischen Grenzen kontinuierlich nach vorn. Bei einer konsequenten Umsetzung könnten einige dieser Newcomer die heutigen Mega-Caps im Technologie-Sektor innerhalb der nächsten Technologiegeneration in eine versorgungsähnliche Rolle als De-facto-Infrastrukturanbieter drängen. Schließlich ist keines der ‚Magnificent Seven‘ älter als 55 Jahre, die meisten sind sogar deutlich jünger. Die schöpferische Zerstörung hat mit deren Aufstieg zur Marktbeherrschung keineswegs ihr Ende gefunden.

Die Anzeichen für diesen Wandel sind bereits unübersehbar: Das Fundament etablierter Softwareunternehmen bröckelt, da ihre einst sichere Kontrolle über proprietäre Daten erodiert. Niedrigere Wechselbarrieren, eine nahtlose Kompatibilität und einfachere Entwicklungsframeworks setzen diese Geschäftsmodelle unter anhaltenden Druck. Parallel dazu dürfte die tiefe Kluft zwischen den Vorreitern und Nachzüglern im LLM-Sektor eine erhebliche Marktkonzentration forcieren. Ein solches Szenario spiegelt historische Technologiezyklen wider – wie etwa bei Suchmaschinen oder Social-Media-Plattformen –, in denen frühe Marktführer ihre Vormachtstellung schnell und unumkehrbar festigten

Historische Präzedenzfälle unterstreichen diese Dynamik. So trat ein heute weltweit führendes Internet-Suchmaschinenunternehmen einst in einen bereits hart umkämpften Markt ein, dessen Monetarisierungspotenzial zunächst noch ungewiss war. Erst die Übernahme eines führenden Online-Werbeunternehmens im Jahr 2008 leitete einen deutlichen Anstieg des Marktanteils ein – von rund 60 auf nahezu 90 Prozent –, der über mehr als ein Jahrzehnt Bestand hatte. Ähnlich hat sich die heutige Social-Media-Landschaft durch gezielte Fusionen und Akquisitionen massiv konsolidiert. Dennoch zeichnet sich ab, dass selbst diese scheinbar unantastbaren Machtpositionen in der digitalen Ökonomie von morgen zusehends an Einfluss verlieren könnten.

Fazit

Die nächste Welle an Tech-IPOs dürfte sich durch eine starke Kapitalbasis, hohe Wettbewerbsintensität und tiefgreifende disruptive Eigenschaften auszeichnen. Analog zu früheren Zyklen werden diese Akteure nicht bloß am Markt partizipieren, sondern ihn aktiv transformieren. Sie stoßen damit eine neue Ära der technologieinduzierten kreativen Zerstörung an, die unweigerlich zu einem Wandel in der Marktführerschaft führen wird.

Autor Jordan Stuart ist Investment Director bei Federated Hermes.