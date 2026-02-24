Meag und Culmia bauen Spaniens größte Plattform für bezahlbaren Wohnraum

Die Meag, Investmenttochter der Munich Re, geht mit dem spanischen Immobilienentwickler Culmia eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist der Aufbau und Betrieb der größten Plattform für bezahlbaren Wohnraum in Spanien. Unterstützt wird die Transaktion von Munich Re und Oaktree Capital Management im Rahmen ihrer jeweiligen Anlagestrategien.

Die Plattform startet mit 1.782 Wohnungen. Perspektivisch sollen rund 750 weitere Einheiten hinzukommen. Damit würde der Bestand auf über 2.500 Wohnungen anwachsen. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 400 Millionen Euro.

Bezahlbarer Wohnraum gilt als vergleichsweise stabile Anlageklasse. Die Nachfrage ist hoch, zugleich sorgen staatliche Programme und langfristige Vereinbarungen für planbare Rahmenbedingungen.

Langfristige Konzessionen und kommunale Programme

Das Anfangsportfolio umfasst Projekte aus dem Programm Plan Vive II der Stadt Madrid sowie Vorhaben in Valencia und Benidorm. Hinzukommen sollen drei weitere Lose aus dem Programm Plan Suma der städtischen Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft EMVS in den Madrider Entwicklungsgebieten Los Ahijones und Los Berrocales.

Die Projekte basieren überwiegend auf öffentlich-privaten Partnerschaften. Die öffentliche Hand stellt das Grundstück zur Verfügung, Culmia entwickelt und errichtet die Gebäude, die Plattform übernimmt den Betrieb. Die rechtliche Grundlage bilden Konzessionen mit Laufzeiten von 45 bis 75 Jahren sowie Bodenrechte mit inflationsindexierten Mieten.

Für institutionelle Investoren entstehen damit langfristige Cashflows in einem regulierten Umfeld. Die Mieten der Wohnungen sollen 20 bis 30 Prozent unter dem jeweiligen Marktniveau liegen. Rund 83 Prozent der Einheiten werden in industrialisierter Bauweise errichtet, um Bauzeiten und Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

Strategischer Ausbau sozialer Infrastruktur

Dominik Damaschke, Head of Illiquid Assets Equity bei Meag sagt: „Spanien bietet attraktive strukturelle Bedingungen für unsere Investitionen in kritische Infrastruktur, insbesondere in bezahlbaren Wohnraum, mit seiner langfristigen Widerstandsfähigkeit. Mit Culmia teilen wir die Vision für Wachstum und das Engagement, die Plattform in Zusammenarbeit mit den Kommunen landesweit auszubauen.“

Francisco Pérez, CEO von Culmia, betont: „Diese Vereinbarung unterstreicht unser Engagement für bezahlbaren Wohnraum und effektive öffentlich-private Partnerschaften mit konkreten Lösungen. Durch die Kombination von langfristigem institutionellem Kapital mit der segmentspezifischen Kompetenz von Culmia sind wir in der Lage, den Ausbau zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Zugang zu Mietwohnungen unter geschützten Bedingungen zu erweitern.“

Bei der Transaktion wurde Culmia von Ashurst und Linklaters beraten. MEAG ließ sich von Arup, Ontier und Crédit Agricole CIB begleiten.