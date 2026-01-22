Newsletter
Michael Panitz rückt in den Vorstand der Compexx Finanz AG auf

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Michael Panitz
Foto: Compexx
Michael Panitz

Die Compexx Finanz AG ordnet ihren Vorstand neu und setzt dabei auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Michael Panitz ist seit Dezember Teil des Führungsgremiums.

Die Compexx Finanz AG, eine Tochtergesellschaft der Versicherungsgruppe die Bayerische, hat ihren Vorstand erweitert. Michael Panitz wurde planmäßig zum 1. Dezember 2025 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Zuvor war er als Bereichsvorstand tätig und übernimmt nun die Verantwortung für Operations in der Compexx Zentrale in Regensburg.

Mit der Berufung ist das Vorstandsgremium klar strukturiert. Markus Brochenberger führt den Vorstand als Vorsitzender und verantwortet die Ressorts Strategie, Immobilien und Beteiligungen. Matthias Ramge ist für Stammvertrieb, Vertriebsakademie und Marketing zuständig, während Patrick Vehoff die Vertriebsorganisationen steuert. Panitz bündelt künftig die operativen und kaufmännischen Funktionen.

Die Berufung ist Teil einer langfristig vorbereiteten Nachfolgeregelung. Martin Lütkehaus, der bislang die Ressorts Betrieb, IT und Personal verantwortete, wurde zum 30. November 2025 in den Ruhestand verabschiedet.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

