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Universa beruft Maja Gugel zur Hauptabteilungsleiterin Personal

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Maja Gugel, Universa
Foto: Universa
Maja Gugel übernimmt die Leitung der Hauptabteilung Personal bei der Universa und verantwortet 26 Mitarbeitende.

Maja Gugel übernimmt die Leitung der Hauptabteilung Personal bei der Universa. Die Personalexpertin bringt langjährige Erfahrung in der Personal- und Organisationsentwicklung sowie der Digitalisierung von Personalprozessen mit. Welche Aufgaben sie künftig verantwortet.

Maja Gugel ist neue Hauptabteilungsleiterin Personal bei den Universa Versicherungsunternehmen. Die 37-Jährige wechselt von der Mediengruppe Oberfranken in Bamberg, wo sie zuletzt als Head of People and Culture tätig war.

Vor ihrer letzten Position übernahm Gugel bei der Mediengruppe bereits verschiedene Funktionen im Personalbereich, darunter als Personalleiterin, Teamleiterin Personalmanagement und Personalreferentin. Sie absolvierte ein Bachelorstudium der Soziologie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg mit den Schwerpunkten Kommunikation und Internet sowie berufsbegleitend ein Masterstudium in Personal- und Organisationsentwicklung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.

Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in der Personal- und Organisationsentwicklung sowie im Aufbau einer dienstleistungsorientierten Personalabteilung. Zudem hat sie Personalprozesse digitalisiert und automatisiert.

Personalentwicklung und Unternehmenskultur im Fokus

Bei der Universa verantwortet Gugel künftig 26 Mitarbeitende. Zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehören die Personal- und Organisationsentwicklung, die Ausbildung, die Personalbetreuung, das Personalcontrolling sowie Zentrale Aufgaben.

Vorstandsmitglied Dr. Marco Wimmer sieht in der Neubesetzung einen Gewinn für das Unternehmen. „Mit ihr bekommen wir eine ausgewiesene Expertin für strategische Personalentwicklung, die zudem eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur einnehmen wird.“

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