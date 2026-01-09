Neue Fondspolice: Stuttgarter erweitert Angebot für renditeorientiere Vorsorge

Die Stuttgarter erweitert ihr Vorsorgeportfolio zum 1. Januar 2026 um die Fondsrente alpha+. Die neue fondsgebundene Rentenversicherung investiert vollständig in Fonds und verzichtet bewusst auf Beitragsgarantien. Zielgruppe sind vor allem junge Erwachsene ab Ausbildungsbeginn, die frühzeitig Vermögen für die Altersvorsorge aufbauen und konsequent auf die Chancen der Kapitalmärkte setzen möchten.

Mit der neuen Fondspolice positioniert sich der Versicherer im Segment renditeorientierter Vorsorgelösungen. Das gesamte Vertragsguthaben bleibt dauerhaft am Kapitalmarkt investiert, um langfristige Renditechancen und den Zinseszinseffekt zu nutzen. Jens Göhner, Leiter Produktmanagement bei der Stuttgarter, sagt: „Viele junge Menschen wissen, dass sie sich nicht allein auf die gesetzliche Rente verlassen können. Sie zeigen hohes Interesse am Thema Sparen und Altersvorsorge, kämpfen aber gleichermaßen mit fehlender Finanzbildung und Unsicherheit bei Produkten.“ Mit „alpha+“ biete man eine transparente und renditeorientierte Lösung mit hoher Freiheit in der Kapitalanlage.

Kapitalmarktorientierung ohne Garantien

Die Fondsrente alpha+ sieht ein hundertprozentiges Fondsinvestment vor. Beitragsgarantien sind nicht enthalten, wodurch das Vorsorgevermögen vollständig den Entwicklungen an den Kapitalmärkten folgt. Der Versicherer verfolgt damit einen klaren Ansatz für lange Anlagezeiträume und hohe Risikotragfähigkeit.

Für die Kapitalanlage stehen rund 150 Fonds zur Auswahl. Alternativ können gemanagte Portfolios gewählt werden, darunter auch ESG-orientierte Varianten. Fondswechsel sind jederzeit und unbegrenzt kostenfrei möglich. Die Produktlinie „alpha+“ ist als Basis-Rente, Flex-Rente und für die Kindervorsorge verfügbar. Zusätzlich bietet Die Stuttgarter eine Grüne-Rente an, bei der das Vorsorgevermögen gezielt in nachhaltigkeitsbezogene Fonds oder ESG-Portfolios investiert wird.

Flexible Beiträge und Auszahlungsoptionen

Der Einstieg ist bereits ab einem monatlichen Beitrag von 50 Euro oder mit einer Einmalzahlung ab 6.000 Euro möglich. Beiträge lassen sich anpassen, pausieren oder durch Zuzahlungen ergänzen. In der Flex-Rente kann der Jahresbeitrag in Schicht III auf bis zu 50.000 Euro erhöht werden. Die Beitragszahlungsdauer kann in dieser Schicht bis zum 85. Lebensjahr verlängert werden.

Für die Auszahlungsphase stehen eine lebenslange Rentenzahlung, eine einmalige Kapitalauszahlung oder eine Kombination aus Teilkapital und Rente zur Verfügung. Damit bleibt auch im Rentenbezug ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit erhalten.

Abgrenzung zu performance+

Mit der Einführung von „alpha+“ ergänzt Die Stuttgarter ihre bestehende Fondsrente „performance+“. Beide Produkte verfolgen unterschiedliche Vorsorgeansätze. Während alpha+ vollständig auf Garantien verzichtet und auf Renditechancen ausgerichtet ist, bietet performance+ weiterhin eine optionale Beitragsgarantie von bis zu 80 Prozent und richtet sich an Kundinnen und Kunden mit stärkerem Sicherheitsbedürfnis.

Der Produktmotor „performance+“ ist zudem als Riester-Rente und in der betrieblichen Altersversorgung einsetzbar. „Mit alpha+ und performance+ bieten wir zwei gleichwertige, aber differenzierte Lösungen an. alpha+ richtet sich an Menschen mit hoher Kapitalmarktaffinität und langem Anlagehorizont. performance+ dagegen ist die richtige Wahl für alle, die Renditechancen nutzen möchten, dabei aber Wert auf Garantien und zusätzliche Sicherheitsoptionen legen“, erklärt Göhner.

Für den Vertrieb stellt der Versicherer begleitende Materialien bereit, darunter digitale Beratungsunterlagen, Produktinformationen und Social-Media-Vorlagen zur Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen.