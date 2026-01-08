Newsletter
Neue Führungsrollen bei der Bayerischen: Obermayer und Buddecke übernehmen Schlüsselbereiche

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Martin Gräfer, Dr. Annika Obermayer, Maximilian Buddecke.
Foto: Bayerische
Martin Gräfer, Annika Obermayer, Maximilian Buddecke (v.l.)

Die Versicherungsgruppe die Bayerische ordnet zentrale Führungsbereiche neu und setzt dabei auf Führungskräfte aus den eigenen Reihen.

Zum 1. Januar 2026 hat die Versicherungsgruppe die Bayerische ihre Führungsorganisation erweitert. Nach Zustimmung des Aufsichtsrats bestellt der Vorstand Dr. Annika Obermayer und Maximilian Buddecke zu Generalbevollmächtigten. Die Personalentscheidungen betreffen zwei zentrale Geschäftsfelder und sind im Ressort von Martin Gräfer angesiedelt.

Dr. Annika Obermayer übernimmt die Rolle der Generalbevollmächtigten der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Sie verantwortet den Geschäftsbereich Komposit seit Anfang 2025 und berichtet weiterhin an Gräfer.

Parallel dazu richtet die Bayerische ihre Vertriebsstruktur im persönlichen Vertrieb neu aus. Neben dem Exklusiv-Partnervertrieb unter der Leitung von Patrick Vehoff bildet der persönliche Vertrieb künftig eine zweite zentrale Säule. In diesem Bereich werden Bankenvertrieb, Maklervertrieb, die Unternehmensvorsorgewelt sowie Vertriebskooperationen gebündelt.

Die Leitung dieses Bereichs übernimmt Maximilian Buddecke. Er wird sowohl von den Vorständen der BL die Bayerische Lebensversicherung AG als auch der Konzernmutter BY die Bayerische Vorsorge und Lebensversicherung a.G. zum Generalbevollmächtigten bestellt.

