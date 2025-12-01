Newsletter
Neue Führungsstruktur bei Universa: Frank Sievert wird Vorstandssprecher

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Der neue Vorstand der Universa (v.l.): Stellvertretendes Vorstandsmitglied Dr. Marco Wimmer, Vorstandssprecher Frank Sievert und Vertriebsvorstand Werner Gremmelmaier.
Foto: Universa
Der neue Vorstand der Universa (v.l.): Stellvertretendes Vorstandsmitglied Dr. Marco Wimmer, Vorstandssprecher Frank Sievert und Vertriebsvorstand Werner Gremmelmaier.

Die Universa hat ihren Vorstand neu strukturiert und mehrere zentrale Führungspositionen besetzt. Mit dem Umbau regelt das Unternehmen die Nachfolge des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Michael Baulig und stellt zugleich die Weichen für die kommenden Jahre.

Die Universa bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Zum 1. Dezember ist bei dem in Nürnberg ansässigen Versicherungsunternehmen ein neuer Geschäftsverteilungsplan in Kraft getreten. Er wurde vom Aufsichtsrat bestätigt und bildet den Rahmen für die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Michael Baulig, der in den Ruhestand gegangen ist.

Mit Frank Sievert übernimmt ein erfahrener Manager die Rolle des Vorstandssprechers. Der 58-jährige Sievert gehört dem Vorstand seit dem Jahr 2012 an und verantwortete bisher ein breites Ressort, das von Immobilien und Wertpapieren über Finanzierungen und Recht bis zu Rechnungswesen und internen Services reicht. Seine Ernennung zum CEO soll die die Kontinuität im Führungsteam stärken, betont der Versicherer.

Zum stellvertretenden Vorstandsmitglied wurde Dr. Marco Wimmer berufen. Der 45-ährige Manager stammt aus den eigenen Reihen übernimmt die Verantwortung für die Fachbereiche Lebens- und Krankenversicherung, HUK und Sach, das Kundenservicecenter sowie das zentrale Controlling. Zudem steuert er die Personalthemen und die Prozess- und Betriebsentwicklung.

Würdigung für Baulig und Übergang im Vorstand

Aufsichtsratsvorsitzender Professor Hubert Karl Weiler bedankt sich beim langjährigen Vorstandsvorsitzenden Michael Baulig für dessen Engagement. Baulig war über 46 Jahre im Unternehmen tätig, davon 17 Jahre im Vorstand und acht Jahre an der Spitze. „Michael Baulig war ein Garant für Verlässlichkeit, Stabilität und Zukunftsorientierung. Er hat unsere Unternehmen über Jahrzehnte erfolgreich weiterentwickelt und nachhaltig aufgestellt“, hebt Weiler hervor. Baulig trat zum 30. November im Alter von 67 Jahren in den Ruhestand.

Über die bereits erfolgten Veränderungen hinaus kündigt die Universa weitere personelle Schritte an. Zum 1. Februar des Jahres 2026 übernimmt Jutta Holzmann als stellvertretendes Vorstandsmitglied die Nachfolge von Vertriebsvorstand Gremmelmaier, der ebenfalls in den Ruhestand eintritt. Holzmann soll die vertrieblichen Aufgaben nahtlos fortführen.

Weitere interne Besetzungen ab Februar 2026

Ebenfalls zum 1. Februar 2026 rückt Stefan Krause in die Führungsebene auf. Der 50-jährige Abteilungsdirektor und Prokurist wird stellvertretendes Vorstandsmitglied für Informationstechnologie, Mathematik und Revision. Mit dieser Besetzung will das Unternehmen zentrale technische und analytische Bereiche stärken und die interne Entwicklung von Führungskräften konsequent fortsetzen.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

