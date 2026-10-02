Neuer Vorstand: Interrisk bündelt IT und Betrieb unter Oliver Netz

Oliver Netz wird neues Vorstandsmitglied der Interrisk Versicherungs-AG und der Interrisk Lebensversicherungs-AG. Beide Gesellschaften gehören zur Vienna Insurance Group (VIG), nach eigenen Angaben der größten Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa.

Netz übernimmt COO- und CIO-Funktion

Zum 1. Januar 2027 tritt Netz, vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin, die Nachfolge von Beate Krost an, die in den Ruhestand geht. Er vereint künftig die Positionen des Chief Operating Officers und des Chief Information Officers.

Der gebürtige Wiesbadener ist Versicherungskaufmann und hat berufsbegleitend ein BWL-Studium absolviert. Nach mehreren Jahren bei der R+V Versicherung wechselte er zum Beratungsunternehmen Andersen Consulting, dem heutigen Accenture, und anschließend in die DACH-Geschäftsleitung von AIG Europe, wo er für die Ressorts Betrieb und Schaden zuständig war.

Stationen bei Ernst & Young und EPAM

Es folgte die Berufung zum Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, wo Netz die Sparte Technologieberatung für Versicherungsunternehmen verantwortete. Danach wechselte er als Managing Director Advisory zum internationalen Softwarehaus EPAM.

Seit Ende 2025 ist Netz selbständig tätig und unterstützt die Nürnberger Versicherung bei der Einführung von IFRS nach deren Übernahme durch die Vienna Insurance Group. Netz ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder. In seiner Freizeit widmet er sich der Schauspielkunst.

Eine weitere personelle Veränderung betrifft Vorstand Christoph Wolf: Er wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.

VIG-Chef Löger dankt Krost für langjährigen Einsatz

Hartwig Löger, CEO der VIG und Aufsichtsratsvorsitzender der Interrisk, sagt zum Vorstandswechsel: „Ich danke Beate Krost für ihren langjährigen Einsatz für das Unternehmen, der nicht zuletzt auch in der erfolgreichen Übergabe an Oliver Netz zum Ausdruck kommt. Christoph Wolf gratuliere ich herzlich zu seiner Ernennung.“

Gerhard Lahner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VIG und Mitglied im InterRisk-Aufsichtsrat, kommentiert die Neubesetzung: „Oliver Netz bringt große Erfahrungen in Leitungsfunktionen internationaler Unternehmen mit. Seine Transformations- und IT-Expertise wird der InterRisk bei der Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen von großem Nutzen sein. Ich wünsche ihm viel Erfolg für seine neuen Aufgabe.“

Ab dem 1. Januar 2027 setzt sich der Vorstand der InterRisk aus Florian Sallmann als Vorsitzendem, Christoph Wolf als stellvertretendem Vorsitzenden und Oliver Netz zusammen.