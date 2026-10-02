Neue Wealth-Police von Liechtenstein Life ermöglicht Vermögensplanung über Generationen

Liechtenstein Life öffnet die Wealth-Police für Vertragsabschlüsse bis zum 120. Lebensjahr und erweitert Termfix-Optionen für die generationenübergreifende Vermögensplanung.

Liechtenstein Life erweitert ab Oktober die fondsgebundene Lebensversicherung Wealth um neue Gestaltungsmöglichkeiten für das langfristige Vermögensmanagement. Die neue Wealth-Police lässt sich erstmals bis zum 120. Lebensjahr abschließen und ermöglicht Todesfallleistungen an Hinterbliebene als lebenslange Rente.

Kunden können damit effektiven Vermögensaufbau, flexibles Vermögensmanagement und steuerlich durchdachte Vermögensübertragung mittels Schenkungen in einem einzigen Vertrag über sehr lange Anlagehorizonte verbinden.

Zu den neuen Funktionen zählen ein gezieltes Anlaufmanagement für Einmalbeiträge, mehr Flexibilität bei Einzahlungen und erweiterte Termfix-Optionen. Für Vermittler entstehen dadurch zusätzliche Möglichkeiten der Vermögensstrukturierung und neue Beratungsansätze für ihre Kunden.

Mehr Zeit für Wachstum: Vermögensbildung für mehrere Generationen

Durch das künftig mögliche Endalter von 120 Jahren lässt sich eingezahltes Kapital langfristig im Versicherungsmantel halten und für den kontinuierlichen Vermögensaufbau mit sehr langen Anlagehorizonten nutzen.

Auch die Möglichkeiten zur generationenübergreifenden Vermögensplanung werden im Rahmen des Produkt-Upgrades erweitert. Kunden können künftig noch präziser festlegen, unter welchen Voraussetzungen Vermögen an eine bezugsberechtigte Person ausbezahlt wird. Dafür stehen verschiedene Termfix-Regelungen zur Verfügung: Die Auszahlung lässt sich etwa an einen Schul-, Ausbildungs- oder Studienabschluss, eine Hochzeit, die Geburt eines Kindes, eine Aufstiegsfortbildung, einen Immobilienerwerb oder eine Unternehmensgründung knüpfen.

Auf diese Weise lässt sich Vermögen nicht nur übertragen, sondern seine Auszahlung gezielt mit wichtigen Stationen im Leben der Begünstigten verbinden. Für Vermittler erweitern sich damit die Beratungsmöglichkeiten vom reinen Vorsorgemanagement hin zur langfristigen Strategie für Vermögensaufbau, -management und -übertragung über mehrere Generationen hinweg.

Mehr Spielräume beim Vermögensaufbau

Neu ist außerdem, dass Kunden zwischen Einmalanlagen, laufenden Einzahlungen oder einer Kombination aus beidem wählen und den Vermögensaufbau flexibel an Lebensphase und finanzielle Situation anpassen können. Während der gesamten Vertragslaufzeit sind Beitragspausen von insgesamt bis zu 36 Monaten möglich.

Für Einzahlungen per Einmalbeitrag lässt sich künftig ein strukturiertes Anlaufmanagement wählen. Dabei wird das eingezahlte Kapital zunächst in einen schwankungsarmen Fonds mit geringer Risikoklasse investiert und anschließend über einen individuell gewählten Zeitraum in die persönliche Fondsauswahl umgeschichtet. So lässt sich insbesondere bei größeren Einmalanlagen das Risiko reduzieren, dass das gesamte Kapital zu einem ungünstigen Zeitpunkt investiert wird.

Zusätzlichen Gestaltungsspielraum bietet die Wealth-Police auch bei der Vermögensübertragung im Todesfall: Neben der bisherigen einmaligen Auszahlung lässt sich für die bezugsberechtigte Person nun eine lebenslange Rentenzahlung vereinbaren. Versicherungsnehmer legen damit nicht nur fest, wer wie viel Vermögen erhält, sondern auch, wie es ausbezahlt wird – eine weitere Alternative für eine steuer- und renditeoptimierte Vermögensübertragung im Rahmen des Versicherungsvertrags.

Neue Beratungsansätze für Vermittler

Die Wealth-Police gehört zu den erfolgreichsten Produkten des Versicherers auf dem deutschen Markt und adressiert den wachsenden Bedarf nach Lösungen für Erbschaften und Schenkungen. Für Vermittler bietet das Produkt-Upgrade neue Beratungsansätze jenseits der klassischen Altersvorsorge sowie ein NAV-Vergütungsmodell.

„Für Vermittler liegt der entscheidende Mehrwert dieses umfassenden Produktupdates darin, dass sie ihren Kunden eine übergreifende Vorsorge- und Vermögenslösung für jede Lebensphase und jeden Begünstigungswunsch anbieten können“, sagt Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life. „Vermögensaufbau, Vermögensbewahrung, Nachfolge und Versorgung der nächsten Generation können langfristig zusammengedacht werden. Gerade bei vermögenden Kunden entsteht dadurch ein Beratungsansatz, der weit über die klassische Fondspolice hinausgeht.“