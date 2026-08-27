NVIDIA-Gewicht im MSCI World: Wie groß ist das Klumpenrisiko?

NVIDIA ist die größte Einzelposition in MSCI World, S&P 500 und Nasdaq 100 – mit deutlich unterschiedlichem Gewicht je nach Index. Für Berater, die ETF-Sparpläne empfehlen, wird das NVIDIA-Gewicht im MSCI World damit zur konkreten Beratungsfrage.

Ein einzelner Titel bewegt inzwischen ganze Weltindizes. Das NVIDIA-Gewicht im MSCI World hat sich innerhalb weniger Jahre so stark erhöht, dass der Chiphersteller heute vor Apple und Microsoft die größte Einzelposition im wichtigsten globalen Aktienindex stellt. Für Finanzberater und Vermittler, die ETF-Sparpläne empfehlen, wird die Konzentrationsfrage damit zu einem handfesten Beratungsthema – zumal viele Kunden im Glauben leben, mit einem MSCI-World-ETF „breit“ gestreut zu sein.

Noch im Oktober 2022 kam NVIDIA im MSCI World Index auf gerade einmal 0,69 Prozent Indexgewicht, damals eine Randnotiz. Grundlage des seitherigen Anstiegs ist eine Marktkapitalisierung, die NVIDIA am 29. Oktober 2025 erstmals über die Marke von fünf Billionen US-Dollar trug. Ende August 2026 liegt der Börsenwert bei rund 5,4 bis 5,7 Billionen Dollar und schwankt seither stark mit jedem Quartalsbericht.

Am 26. August 2026 legte der Chiphersteller Zahlen vor, die die Analystenerwartungen bei Umsatz und Gewinn erneut übertrafen: 96,2 Milliarden Dollar Umsatz statt der erwarteten rund 92 Milliarden Dollar, ein bereinigter Gewinn von 2,22 statt der erwarteten 2,09 Dollar je Aktie. Die Reaktion an der Börse fiel dennoch moderat aus – ein Muster, das sich bei NVIDIA zuletzt wiederholt hat: Die Erwartungen liegen inzwischen so hoch, dass selbst starke Ergebnisse sie kaum noch übertreffen können.

Wie hoch das NVIDIA-Gewicht in den großen Indizes tatsächlich ist

Die Zahlen unterscheiden sich deutlich je nach Index. Das ist für die Beratungspraxis relevant, weil viele Kunden verschiedene ETF-Bausteine kombinieren, ohne die Überschneidungen zwischen ihnen zu kennen.

Index NVIDIA-Gewicht Quelle / Stand MSCI World 5,18 Prozent MSCI-Indexfactsheet (USD), Stand 30. Juni 2026 MSCI USA 7,19 Prozent MSCI-Indexfactsheet (USD), Stand 31. Juli 2026 S&P 500 rund 7,5 bis 7,8 Prozent Vanguard-Fondsdaten (VOO) / SEC-Filings, Stand August 2026 Nasdaq 100 rund 9 bis 10 Prozent Invesco-Fondsdaten (QQQ/QQQM), Stand August 2026

Die offiziellen MSCI-Factsheets sind hier die belastbarste Primärquelle. Sie zeigen für den MSCI World zum 30. Juni 2026 ein NVIDIA-Gewicht von 5,18 Prozent, knapp vor Apple mit 5,07 Prozent. Im engeren MSCI USA Index, der ausschließlich US-Aktien enthält, liegt NVIDIA laut Factsheet vom 31. Juli 2026 bereits bei 7,19 Prozent – ebenfalls knapp vor Apple mit 7,03 Prozent. Der Unterschied lässt sich einfach erklären: Je enger ein Index gefasst ist, desto stärker schlägt die US-Tech-Dominanz durch, weil die relativierende Wirkung von Japan, Europa und Kanada entfällt.

Für den S&P 500 lässt sich das Gewicht nicht direkt aus einem MSCI-Factsheet ablesen, sondern am ehesten über große Indexfonds wie Vanguards VOO nachvollziehen, der den Index nahezu exakt abbildet. Dort löste NVIDIA im Sommer 2026 erstmals Apple als größte Position ab: Zum 30. Juni lag NVIDIA bei 7,50 Prozent gegenüber 6,58 Prozent für Apple, Ende August bereits bei rund 7,5 bis 7,8 Prozent. Noch konzentrierter zeigt sich der Nasdaq 100: Fondsdaten von Invesco für QQQ und QQQM wiesen im Jahresverlauf 2026 wiederholt NVIDIA-Gewichte zwischen 8,7 und rund 10 Prozent aus, mit deutlichen Schwankungen je nach Kursverlauf und Stichtag.

Warum die Prozentwerte je nach Quelle abweichen

Eine wichtige Einordnung vorweg: Die verfügbaren Quellen weichen bei den Prozentwerten teils spürbar voneinander ab. Selbst für denselben Index und einen ähnlichen Zeitraum kursieren Angaben zwischen 5,2 und 6,4 Prozent für den MSCI World. Das liegt zum einen an unterschiedlichen Stichtagen in einem Jahr, in dem NVIDIA-Aktie und Gesamtmarkt stark schwanken.

Zum anderen weichen ETF-Bestandsdaten einzelner Anbieter geringfügig vom offiziellen Indexfactsheet ab, etwa durch Rundung, Berichtsverzögerung oder methodische Unterschiede beim sogenannten Float-Adjustment, also der Bereinigung um nicht frei handelbare Aktienanteile. Für belastbare Aussagen sollten Berater sich deshalb primär an den offiziellen MSCI- beziehungsweise S&P-Factsheets orientieren und ETF-Fondsdaten nur als Näherung für den aktuellen Tagesstand nutzen.

Magnificent Seven: Die Konzentration reicht über NVIDIA hinaus

Das Klumpenrisiko beschränkt sich nicht auf einen einzelnen Titel. Die sogenannten „Magnificent Seven“ – NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta und Broadcom – kamen nach Berechnungen auf Basis von Fondsdaten Anfang August 2026 zusammen auf rund 32,7 Prozent des gesamten S&P 500.

Im MSCI World summierten sich laut dem MSCI-Factsheet vom Juni 2026 bereits die zehn größten Positionen – überwiegend dieselben Technologiewerte plus Micron und Tesla – auf rund 25,7 bis 27,9 Prozent des Index, je nachdem, ob die Standard- oder die ESG-gescreente Variante betrachtet wird. Der Technologiesektor insgesamt macht laut Stiftung Warentest, gestützt auf MSCI-Daten zum 30. Juni 2026, knapp 30 Prozent des MSCI World aus – vor Finanzwerten mit 16 Prozent und Industrie mit 12 Prozent. <div class=“infobox“> <strong>Was ist ein Klumpenrisiko?</strong>

Von einem Klumpenrisiko spricht man, wenn ein unverhältnismäßig großer Teil eines Portfolios von der Entwicklung weniger Positionen, eines einzelnen Sektors oder einer einzelnen Region abhängt. Der Grundgedanke der Diversifikation – Risiken durch Streuung zu reduzieren – wird dadurch ausgehebelt, selbst wenn ein Fonds formal hunderte oder tausende Einzeltitel enthält.

Bei marktkapitalisierungsgewichteten Indizes wie MSCI World oder S&P 500 entsteht ein Klumpenrisiko automatisch, sobald einzelne Unternehmen überproportional im Wert steigen: Sie werden dadurch automatisch höher gewichtet, was ihren Einfluss auf den Gesamtindex weiter verstärkt. Indexanbieter begrenzen diesen selbstverstärkenden Effekt in der Regel nicht, sofern keine expliziten Kappungsregeln wie beim Nasdaq 100 gelten. </div>

Nasdaq 100 kappt Einzelgewichte, MSCI World und S&P 500 nicht

Für die Beratungspraxis ist außerdem ein regulatorischer Unterschied wichtig: Der Nasdaq 100 kennt Kappungsgrenzen. Nach dem Regelwerk der Nasdaq darf eine Einzelposition maximal 24 Prozent des Index ausmachen. Erreichen Aktien mit einem Gewicht von mindestens 4,5 Prozent zusammen 48 Prozent oder mehr, folgt eine außerplanmäßige Neugewichtung, wie zuletzt im Dezember 2024 geschehen. MSCI World und S&P 500 kennen dagegen keine vergleichbare Einzeltitel-Kappung. Ihre Konzentration kann folglich theoretisch weiter zunehmen, solange der Markt es hergibt.

Was das NVIDIA-Gewicht im MSCI World für die Beratungspraxis bedeutet

Für Finanzberater und Vermittler ergeben sich daraus zwei konkrete Konsequenzen. Erstens potenziert ein Kunde, der einen MSCI-World-ETF, einen S&P-500-ETF und zusätzlich einen Nasdaq-100- oder Technologie-ETF im Depot kombiniert, sein NVIDIA-Exposure, ohne dass ihm das auf den ersten Blick bewusst ist – die Positionen überschneiden sich stark. Ein Depot-Check auf Einzeltitel-Ebene, nicht nur auf Produktebene, wird damit zur Pflichtaufgabe in der Beratung.

Zweitens hat sich Konzentration in den vergangenen Jahren historisch ausgezahlt: Wer wegen vermeintlich zu hoher Klumpenrisiken in gleichgewichtete oder wertorientierte Alternativen umschichtete, erzielte laut mehreren im Rahmen dieser Recherche ausgewerteten Marktbeobachtungen tendenziell schlechtere Renditen. Das ist allerdings eine Beobachtung aus der Vergangenheit und keine Garantie für die Zukunft. Sollte sich das KI-Investitionsnarrativ eintrüben – etwa durch schwächere Investitionsbudgets der großen Cloud-Anbieter, verschärfte Exportkontrollen für KI-Chips oder eine Korrektur der hohen Bewertungen –, würde sich die Konzentration ins Gegenteil verkehren. Einzelne Kursrückgänge bei NVIDIA würden dann überproportional auf die Indizes durchschlagen, in denen Kunden ihr Vermögen investiert haben.