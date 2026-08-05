Warum die SpaceX-Aktie trotz starker Quartalszahlen unter Druck gerät

SpaceX hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street beim Umsatz übertroffen. Der erste Quartalsbericht seit dem Börsengang zeigt ein weiterhin dynamisches Wachstum. An der Börse überwogen dennoch die Sorgen über die Profitabilität und den hohen Kapitalbedarf.

Nachbörslich verlor die Aktie zeitweise rund sieben Prozent. Anleger konzentrierten sich weniger auf die besser als erwarteten Kennzahlen als auf die milliardenschweren Investitionen und die Frage, wann sich diese in nachhaltig steigenden Gewinnen auszahlen werden.

Umsatz wächst stärker als erwartet

Im zweiten Quartal erzielte SpaceX einen Umsatz von 7,81 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen den Analystenkonsens von rund 6,8 Milliarden US-Dollar deutlich.

Auch der Verlust je Aktie fiel mit 0,09 US-Dollar geringer aus als von Analysten erwartet.

Den größten Beitrag zum Umsatzwachstum lieferte erneut der Satelliteninternetdienst Starlink. Auch das Raumfahrtgeschäft entwickelte sich positiv, bleibt wegen der hohen Entwicklungsaufwendungen jedoch deutlich margenschwächer.

Milliardeninvestitionen dämpfen die Euphorie

Trotz der positiven Quartalszahlen blieb die Reaktion der Anleger verhalten. Im Fokus stehen weiterhin die erheblichen Investitionen in den Ausbau des Starship-Programms, die Infrastruktur und weitere Zukunftsprojekte.

Investoren fragen zunehmend, wann sich diese Ausgaben in einer nachhaltig höheren Profitabilität widerspiegeln werden.

Bereits in den Unterlagen zum Börsengang hatte SpaceX darauf hingewiesen, dass die hohen Entwicklungsaufwendungen die Ergebnisse noch über Jahre belasten dürften. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen bei einem Umsatz von rund 18,7 Milliarden US-Dollar einen Verlust von knapp 4,9 Milliarden US-Dollar.

Starlink bleibt das wirtschaftliche Rückgrat

Operativ bleibt Starlink der wichtigste Ergebnistreiber des Konzerns. Das Satelliteninternetgeschäft erwirtschaftet inzwischen den Großteil der Erlöse und gilt als einziger dauerhaft profitabler Geschäftsbereich.

Demgegenüber stehen hohe Entwicklungs- und Anlaufkosten in der Raumfahrtsparte, insbesondere rund um das Starship-Programm.

Damit hängt die Investmentstory von SpaceX zunehmend davon ab, ob die Erträge aus Starlink die milliardenschweren Investitionen in neue Technologien langfristig finanzieren können.

Zwischen Wachstum und Profitabilität

Die ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen verdeutlichen den Spagat, vor dem SpaceX steht. Einerseits wächst der Konzern dynamisch und stärkt seine Position in mehreren Zukunftsmärkten. Andererseits steigen mit der Börsennotierung die Erwartungen an stabile Cashflows und einen klaren Weg zu nachhaltiger Profitabilität.

Für die Bewertung der Aktie dürfte deshalb künftig weniger das Umsatzwachstum entscheidend sein als die Fähigkeit des Unternehmens, seine hohen Investitionen in steigende Gewinne und freie Cashflows umzuwandeln.

Das Wichtigste in Kürze

Kennzahl Ergebnis Umsatz 7,81 Milliarden US-Dollar, über den Erwartungen Verlust je Aktie 0,09 US-Dollar, besser als erwartet Kursreaktion Aktie nachbörslich zeitweise rund sieben Prozent im Minus Belastungsfaktoren Hohe Investitionen in Starship und Infrastruktur Wichtigster Ergebnistreiber Starlink

Einordnung für Cash.-Leser

Die Quartalszahlen zeigen exemplarisch, wie sich die Bewertung wachstumsstarker Technologieunternehmen nach einem Börsengang verändert. Während in der privaten Finanzierungsphase vor allem Expansion und Marktanteilsgewinne im Mittelpunkt stehen, verlangen Börseninvestoren zunehmend belastbare Cashflows, Kapitalrenditen und eine überzeugende Profitabilität.

Für Anleger und Finanzberater unterstreicht SpaceX damit eine zentrale Entwicklung an den Kapitalmärkten: Selbst deutliche Umsatzüberraschungen reichen nicht aus, wenn Zweifel an der künftigen Ertragskraft bestehen. In einem Umfeld höherer Zinsen rückt nachhaltige Gewinnentwicklung stärker in den Fokus als reines Wachstum.