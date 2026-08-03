Bitcoin trotzt Marktturbulenzen: Fed-Kurs stärkt Knappheitsargument

Der globale makroökonomische Hintergrund verschärfte sich diese Woche erheblich: Ein rekordhoher Leverage-Abbau in Asien, eine umstrittene Entscheidung der Federal Reserve und die Fortsetzung des Ausverkaufs bei KI-Werten prägten das Bild. Kryptoassets reagierten jedoch überraschend gedämpft. Bitcoin gab in der Woche rund drei Prozent ab und blieb in der Spanne von 63.300 bis 65.500 US-Dollar. Selbst die nun wahrscheinliche Verzögerung des Clarity Act, der nach der Sommerpause auf die Tagesordnung des Senats kommen soll, hinterließ keine Spur. Trotz Abflüssen von 426 Millionen US-Dollar bot Bitcoins relative Stabilität etwas Erleichterung angesichts eines volatilen Aktienmarktes.

Inflationstoleranz – gutes Zeichen für Bitcoin

Bei der Sitzung der FOMC am Mittwoch behielt die Fed die Leitzinsen zum fünften Mal in Folge bei 3,50 bis 3,75 Prozent, allerdings mit umstrittenem Abstimmungsergebnis und drei Gegenstimmen aus dem Hawkish-Lager. Ein klareres Signal kam jedoch aus der Pressekonferenz. Nachdem die Fed zuvor zwei Prozent Inflation als hartes Ziel bezeichnet hatte, lehnte Warsh es ab, sich zu entsprechenden Bedenken zu äußern – die Märkte zogen ihre eigenen Schlüsse und reagierten mit einer deutlichen Steepening-Bewegung der Zinskurve. Die Chancen für eine Zinserhöhung im September sanken merklich, trotz der Hawkish-Dissense. Sollte die sommerliche Hitze bis zu den Inflationsdaten anhalten, könnte eine Erhöhung bei der nächsten Sitzung dennoch möglich sein. Die Kombination aus einer inflationstoleranten Fed und gestiegenen langfristigen Renditen schafft genau das Umfeld, in dem Bitcoins Knappheitsargument seine volle Wirkung entfaltet.

KI-Capex wird bestraft, die Nachfrage jedoch nicht gebremst

Mit Eintritt in die Berichtssaison des zweiten Quartals zeigt sich ein durchgehendes Muster bei den großen Technologiekonzernen. Alphabet, Tesla, Meta und Microsoft haben bereits Ergebnisse veröffentlicht – Umsätze halten sich, Margen sinken, und Capex-Prognosen wurden branchenübergreifend angehoben, da die KI-Investitionen beschleunigen. Die Marktreaktion ist ebenso konsistent: Der Fokus liegt schwer auf dem freien Cashflow. Unternehmen, deren Ausgaben durch sichtbare, monetarisierbare Nachfrage untermauert sind, werden belohnt; jene, deren Capex-Prognosen kontinuierlich nach oben revidiert werden, hingegen bestraft.