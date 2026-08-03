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Stablecoin-Riese Tether hält inzwischen mehr Gold als viele Notenbanken

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Stablecoin Tether deckt sich mit Gold ein
Bild: KI-generiert mit ChatGPT / DALL·E
Tether stockt seine Goldreserven auf 146 Tonnen auf und stärkt damit die Nachfrage am physischen Goldmarkt.

Tether hat im zweiten Quartal weitere 14 Tonnen Gold gekauft. Der Stablecoin-Emittent hält laut Goldinvest.de damit mehr als 146 Tonnen des Edelmetalls – und entwickelt sich zu einem bedeutenden Akteur am physischen Goldmarkt. Welche Folgen hat das für die Nachfrage?

Der Stablecoin-Emittent Tether hat im zweiten Quartal 2026 weitere 14 Tonnen physisches Gold erworben. Der Gesamtbestand erhöhte sich damit auf mehr als 146 Tonnen im Wert von rund 18,8 Milliarden Dollar. Das private Unternehmen hält somit größere Goldreserven als zahlreiche Zentralbanken.

Nach dem am Freitag veröffentlichten Quartalsbericht erwirtschaftete Tether im Berichtszeitraum einen operativen Nettogewinn von 1,5 Milliarden Dollar. Die gesamten Reserven beliefen sich auf 187,8 Milliarden Dollar. Gold steuert inzwischen etwa zehn Prozent dazu bei.

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Der überwiegende Teil der Reserven liegt weiterhin in kurz laufenden US-Staatsanleihen und anderen kurzfristig verfügbaren Liquiditätsinstrumenten. Nach eigenen Angaben gehört Tether zu den weltweit größten Haltern von US-Treasuries. Der parallele Aufbau einer zweistelligen Milliardenposition in Gold zeigt jedoch, dass das Unternehmen das Edelmetall zunehmend als strategische Absicherung einsetzt.

Gold stärkt die Reserven des Stablecoin-Emittenten

Tether-Chef Paolo Ardoino verweist darauf, dass die Reservestrategie während des Quartals unter realem Marktdruck getestet worden sei. Trotz erheblicher Schwankungen bei Gold und Bitcoin sei der Stablecoin USD₮ vollständig gedeckt geblieben. Zum Quartalsende überstiegen die Reserven die Verbindlichkeiten um 4,11 Milliarden Dollar.

Gleichzeitig reduzierte Tether seine besicherte Kreditvergabe um 2,38 Milliarden Dollar. Der Umlauf des USD₮-Tokens stieg gegenüber dem Vorquartal um rund 446 Millionen Dollar auf 184,6 Milliarden Dollar. Der Marktanteil erhöhte sich nach Unternehmensangaben auf mehr als 60 Prozent, während die Nutzerbasis um über 30 Millionen Menschen wuchs.

Die Größenordnung des Goldkaufs wird im Vergleich mit den Zentralbanken deutlich. Nach Daten des World Gold Council erwarben sie im zweiten Quartal zusammen 289 Tonnen Gold. Tethers Zukauf entspricht damit knapp fünf Prozent der gesamten Nachfrage des offiziellen Sektors in diesem Zeitraum.

Die wichtigsten Kennzahlen zeigen, welche Größenordnung Tethers Goldstrategie inzwischen erreicht:

KennzahlStand im zweiten Quartal 2026
Goldzukauf von Tether14 Tonnen
Gesamter Goldbestandmehr als 146 Tonnen
Wert der Goldreservenrund 18,8 Milliarden Dollar
Anteil an den Gesamtreservenetwa zehn Prozent
Gesamtreserven von Tether187,8 Milliarden Dollar
Überschuss der Reserven über die Verbindlichkeiten4,11 Milliarden Dollar
Goldkäufe der Zentralbanken289 Tonnen
Tethers Anteil an dieser Vergleichsgrößeknapp fünf Prozent

Neue Käufergruppe am physischen Goldmarkt

Mit seinen Käufen bewegt Tether inzwischen Volumina, die mit der Nachfrage mittelgroßer Zentralbanken vergleichbar sind. Neben Schmuckherstellern, börsengehandelten Goldprodukten und Notenbanken tritt damit eine weitere Käufergruppe am physischen Markt auf: Unternehmen aus der Digital-Asset-Branche.

Für den Goldmarkt könnte diese Nachfrage stabilisierend wirken. Käufer, die Gold zur Absicherung ihrer Bilanz halten, orientieren sich weniger an kurzfristigen Preisbewegungen als Anleger mit taktischen Motiven. Zugleich verändert Tethers Strategie das Verhältnis zwischen Gold und Kryptowerten: Der größte Emittent digitaler Dollar nutzt physisches Edelmetall zur Absicherung seiner Reserven.

Die zusätzliche Nachfrage trifft auf ein nur langsam wachsendes Angebot. Die Minenproduktion lässt sich kurzfristig kaum ausweiten, während die Erschließung neuer Lagerstätten häufig mehr als ein Jahrzehnt dauert. Ob Tether seine Käufe im bisherigen Tempo fortsetzt, dürfte unter anderem von der weiteren Entwicklung des USD₮-Umlaufs abhängen.

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