Ölpreis über 90 US-Dollar: Was die Rally für Anleger bedeutet

Versorgungsrisiken im Nahen Osten und sinkende Lagerbestände treiben Brent über 90 US-Dollar. Energieunternehmen könnten profitieren, während höhere Kosten Konjunktur und Inflation belasten. Welche Strategien bieten sich für Anleger an?

Die Ölpreise setzen ihren Aufwärtstrend fort. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich am Dienstag auf rund 91,40 US-Dollar. Damit notiert die globale Referenzsorte den dritten Handelstag in Folge fester und knapp 39 Prozent höher als vor einem Jahr. Am Montag hatte Brent bereits 2,7 Prozent zugelegt und bei 90,87 Dollar geschlossen.

Haupttreiber bleibt die angespannte Lage rund um die Straße von Hormus. Neue Berichte über die Beschlagnahmung eines Tankers durch Iran sowie schwindende Hoffnungen auf eine tragfähige Vereinbarung zwischen Washington und Teheran verstärken die Sorge vor weiteren Lieferausfällen. Die Meldung über den Tanker konnte zunächst allerdings nicht unabhängig bestätigt werden.

Angebot bleibt knapp, Lagerbestände sinken

Dass der Markt empfindlich auf geopolitische Nachrichten reagiert, liegt auch an den bereits reduzierten Sicherheitspuffern. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur fiel das weltweite Ölangebot im bisherigen Jahresverlauf deutlich niedriger aus als 2025. Für das Gesamtjahr erwartet die IEA inzwischen einen Rückgang um durchschnittlich 4,3 Millionen Barrel täglich.

Gleichzeitig sanken die beobachteten weltweiten Ölvorräte im Juli um 69 Millionen Barrel. Seit Beginn des Konflikts wurden die Bestände laut IEA insgesamt um rund 410 Millionen Barrel abgebaut. Für das dritte Quartal rechnet die Agentur mit einem Angebotsdefizit von etwa 1,8 Millionen Barrel pro Tag.

Der Preisanstieg besitzt dennoch Grenzen: Hohe Kraftstoffkosten und gestörte Lieferketten belasten den Verbrauch. Die IEA erwartet für 2026 einen Rückgang der weltweiten Ölnachfrage um 1,6 Millionen Barrel täglich. Eine diplomatische Entspannung oder die Wiederaufnahme ungehinderter Transporte durch die Straße von Hormus könnte deshalb eine scharfe Gegenbewegung auslösen.

Folgen für Konjunktur und Finanzmärkte

Anhaltend hohe Ölpreise verteuern Transport, Produktion und Heizung. Das könnte den Rückgang der Inflation verzögern und den Spielraum der Notenbanken für Zinssenkungen verkleinern. Besonders betroffen wären energieintensive Industrieunternehmen, Fluggesellschaften, Logistiker und Chemiekonzerne, sofern sie die höheren Kosten nicht an ihre Kunden weitergeben können.

Tendenziell profitieren dagegen Öl- und Gasproduzenten, deren Erlöse bei steigenden Rohstoffpreisen zunehmen. Bei Raffinerien ist das Bild differenzierter: Entscheidend ist nicht allein der Ölpreis, sondern die Marge zwischen Rohölkosten und den Preisen für Benzin, Diesel oder Kerosin. Diese Raffineriemargen erreichten nach Angaben der IEA zuletzt teilweise Rekordstände.

Mögliche Strategien für Anleger

Energieaktien gezielt beimischen: Große, finanziell solide Produzenten mit niedrigen Förderkosten, belastbaren Bilanzen und verlässlichen Ausschüttungen können von längerfristig erhöhten Preisen profitieren. Einzelaktien bergen jedoch unternehmens- und länderspezifische Risiken; ein breit gestreuter Energie-ETF reduziert diese Abhängigkeit.

Große, finanziell solide Produzenten mit niedrigen Förderkosten, belastbaren Bilanzen und verlässlichen Ausschüttungen können von längerfristig erhöhten Preisen profitieren. Einzelaktien bergen jedoch unternehmens- und länderspezifische Risiken; ein breit gestreuter Energie-ETF reduziert diese Abhängigkeit. Positionen gestaffelt aufbauen: Nach dem starken Preisanstieg ist das Rückschlagrisiko hoch. Mehrere kleinere Käufe können das Risiko verringern, unmittelbar vor einer diplomatisch ausgelösten Korrektur einzusteigen.

Nach dem starken Preisanstieg ist das Rückschlagrisiko hoch. Mehrere kleinere Käufe können das Risiko verringern, unmittelbar vor einer diplomatisch ausgelösten Korrektur einzusteigen. Rohstoffanlagen nur begrenzt einsetzen: Öl-ETCs oder Futures-basierte Produkte ermöglichen eine direktere Beteiligung, sind aber wegen Rollkosten, Währungsbewegungen und hoher Volatilität komplexer als Energieaktien. Gehebelte Produkte eignen sich nicht als langfristige Absicherung.

Öl-ETCs oder Futures-basierte Produkte ermöglichen eine direktere Beteiligung, sind aber wegen Rollkosten, Währungsbewegungen und hoher Volatilität komplexer als Energieaktien. Gehebelte Produkte eignen sich nicht als langfristige Absicherung. Inflationsschutz verbreitern: Inflationsindexierte Anleihen, ausgewählte Rohstoffanlagen und Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht können ein Portfolio gegen einen länger dauernden Energiepreisschub stabilisieren.

Inflationsindexierte Anleihen, ausgewählte Rohstoffanlagen und Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht können ein Portfolio gegen einen länger dauernden Energiepreisschub stabilisieren. Energieabhängige Branchen überprüfen: Anleger sollten bei Fluggesellschaften, Logistik-, Chemie- und Konsumunternehmen auf Absicherungsgeschäfte, Energieintensität und die Möglichkeit zur Weitergabe höherer Kosten achten. Ein pauschaler Verkauf ist allerdings nicht zwingend, da viele Unternehmen ihren Bedarf langfristig abgesichert haben.

Anleger sollten bei Fluggesellschaften, Logistik-, Chemie- und Konsumunternehmen auf Absicherungsgeschäfte, Energieintensität und die Möglichkeit zur Weitergabe höherer Kosten achten. Ein pauschaler Verkauf ist allerdings nicht zwingend, da viele Unternehmen ihren Bedarf langfristig abgesichert haben. Auf Szenarien statt auf einen einzelnen Zielpreis setzen: Bleiben die Transportwege eingeschränkt, sind weitere Preissprünge möglich. Eine politische Entspannung könnte Brent dagegen rasch wieder unter 90 Dollar drücken. Energiepositionen sollten daher Teil eines diversifizierten Portfolios bleiben und nicht zur einseitigen geopolitischen Wette werden.

Fazit: Der Sprung über 90 Dollar wird derzeit von realen Angebotsengpässen und sinkenden Lagerbeständen gestützt. Gleichzeitig enthält der Preis eine erhebliche geopolitische Risikoprämie. Für Anleger spricht das eher für eine begrenzte, schrittweise Energiebeimischung als für einen aggressiven Einstieg nach der jüngsten Rally.