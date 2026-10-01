Tankrabatt: Gewinner und Verlierer der Spritentlastung

Seit 1. Oktober 2026 sinkt die Energiesteuer auf Benzin und Diesel erneut: Der zweite Tankrabatt des Jahres entlastet Autofahrer um bis zu 16,7 Cent pro Liter, kostet Bund und Länder aber rund 2,78 Milliarden Euro in drei Monaten. Wer wirklich profitiert – und wer die Rechnung zahlt.

Seit Mitternacht gilt in Deutschland ein neuer Tankrabatt. Die Energiesteuer auf Benzin und Diesel sinkt um 14,04 Cent pro Liter. Inklusive Mehrwertsteuer ergibt das eine Entlastung von rund 16,7 Cent je Liter. Befristet ist die Maßnahme bis zum 31. Dezember 2026.

Der Weg dorthin war ungewöhnlich. Die Tankrabatt-Regelungen im Energiesteuergesetz wurden per Änderungsantrag in das Versicherungs-Sanierungs-Abwicklungs-und-Aufsichtsänderungsgesetz eingefügt und passierten danach im Eilverfahren Bundestag und Bundesrat. Zustimmen musste die Länderkammer, weil Bund und Länder die Kosten je zur Hälfte tragen.

Das Ausgangsniveau war hoch. Am 29. September kostete Super E10 im bundesweiten Schnitt rund 2,258 Euro je Liter, Diesel rund 2,409 Euro – beides laut ADAC leicht weniger als in der Vorwoche. Zugleich treiben die Energiekosten die Inflation. Nach vorläufiger Schätzung des Statistischen Bundesamts betrug die Inflation im September 3,3 Prozent, während sich Energie im Jahresvergleich um 14,9 Prozent verteuerte. Im August hatte der Wert 10,5 Prozent betragen, im Juli 8,3 Prozent. Welche Folgen das für Inflation und Zinsen hat, analysiert der Beitrag Tankrabatt Oktober 2026: Was er für Inflation und Zinsen bedeutet.

Was der Tankrabatt Bund und Länder kostet

Der Bund geht für den Dreimonatszeitraum von Oktober bis Dezember von Mindereinnahmen in Höhe von 2,485 Milliarden Euro bei der Energiesteuer aus. Hinzu kommen rund 293 Millionen Euro weniger Umsatzsteuer. Zusammen ergibt das etwa 2,78 Milliarden Euro, rechnerisch also je rund 1,39 Milliarden Euro für Bund und Länder.

Damit greift der Staat bereits zum dritten Mal seit Ausbruch des Iran-Kriegs im Februar 2026 steuerlich in die Kraftstoffpreise ein. Der Konflikt hat die Straße von Hormus praktisch blockiert; durch sie fließt im Normalfall gut ein Fünftel der weltweiten Rohölmenge. Ein erster, ebenfalls befristeter Tankrabatt lief vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2026; dem Staat entgingen dadurch rund 1,6 Milliarden Euro. Damals stimmten 451 Abgeordnete zu, 134 lehnten ab, einer enthielt sich. Details zu dieser ersten Entlastung finden sich im Artikel Tankrabatt beschlossen: Wie stark Autofahrer jetzt entlastet werden.

Mineralölbranche sichert vollständige Weitergabe zu

Der Branchenverband Fuels und Energie en2x widerspricht dem Vorwurf, die Steuersenkung nicht vollständig weiterzugeben. „Die neuerliche Senkung von Energie- und Mehrwertsteuer wird ab 1. Oktober um Mitternacht ohne Einschränkungen und Aufschläge weitergegeben – wie schon im Mai und Juni“, sagt Hauptgeschäftsführer Christian Küchen. Untersuchungen, die etwas anderes behaupten, berücksichtigten seiner Darstellung nach meist nicht, dass sich neben den Steuersätzen auch andere Kostenfaktoren häufig ändern. Als Beleg für den Wettbewerb verweist der Verband außerdem auf die rund 14.000 Tankstellen in Deutschland.

Wie viel vom ersten Tankrabatt ankam

Verlässliche Daten darüber, wie viel tatsächlich bei den Kunden ankam, existieren bislang nur für den ersten Tankrabatt. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt stellte bei Diesel fest, dass von den 14,04 Cent nur 13,8 Cent beim Verbraucher ankamen – das entspricht 82,6 Prozent. Bei E5-Superbenzin kamen 13,0 Cent an, also 77,8 Prozent. Zugleich legten die Bruttomargen der Tankstellen im Vergleich zum ersten Quartal 2026 zu – bei Diesel um etwa 3,3 Cent je Liter, bei E5 um rund 1,9 Cent.

Abweichende Zahlen liefert der ifo Tankrabatt-Tracker für Mai 2026: Von rund 17 Cent maximal möglicher Entlastung kamen bei Super E5 16 Cent an, bei E10 waren es 15 Cent und bei Diesel nur zwölf Cent. In den ersten Maiwochen gaben die Tankstellen die Entlastung demnach nur teilweise weiter, bevor sie den Rabatt im weiteren Verlauf komplett durchreichten. Für die aktuelle Senkung seit Oktober gibt es solche Erhebungen bislang nicht.

Ein strukturelles Detail prägt den Tankstellenalltag zusätzlich: Die sogenannte 12-Uhr-Regel erlaubt Preiserhöhungen erst ab Mittag. Nach Angaben des Bundeskartellamts reduzierte sich die Zahl der täglichen Preisanpassungen dadurch von vormals bis zu 50 auf im Schnitt lediglich acht. „Die 12 Uhr-Regel führt insbesondere dazu, dass Kraftstoffpreise im Tagesverlauf deutlich weniger stark schwanken“, sagt Behördenpräsident Andreas Mundt. Der ADAC verweist hingegen auf die Kehrseite. „Wer mittags nach 12 Uhr tanken muss, hat erhebliche Zusatzkosten“, sagt Verkehrspräsident Peter König.

Kritik: teuer und wenig zielgenau

Ökonomisch bleibt der Tankrabatt umstritten. Das ifo-Institut stuft die Maßnahme als nicht zielgenau ein, weil sie Autofahrer unabhängig von ihrer Kaufkraft entlastet. Ifo-Präsident Clemens Fuest hält den Tankrabatt für die falsche Antwort auf hohe Spritpreise, da er vor allem Vielfahrer mit großen Fahrzeugen begünstige. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm spricht von einer „zynischen Entscheidung“. Wie scharf die energiepolitische Kritik ausfällt, zeigt auch der Beitrag „Tankrabatt ist energiepolitischer Kurzschluss“.

Die Grünen-Fraktion hatte im Bundestag als Alternative eine nationale Übergewinnsteuer vorgeschlagen, die für Unternehmen mit oligopolistischer Marktmacht in Krisenzeiten einen Mindestsatz von 33 Prozent vorsah. Der Antrag fand jedoch keine Mehrheit und wurde mit 127 zu 418 Stimmen klar abgelehnt.

Wer beim Tankrabatt gewinnt und wer verliert

Akteur Rolle Effekt Bund- und Länderhaushalte Verlierer In den drei Monaten entstehen Bund und Ländern zusammen Mindereinnahmen von etwa 2,78 Milliarden Euro, die sie sich hälftig teilen Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber Umstritten Beim ersten Tankrabatt stiegen die Bruttomargen laut Bundeskartellamt um bis zu 3,3 Cent je Liter; en2x bestreitet eine unvollständige Weitergabe Vielfahrer und Pendler mit hohem Verbrauch Gewinner Entlastung von bis zu 16,7 Cent je Liter; nach ifo-Einschätzung profitieren sie überproportional Nutzer mit niedrigem Spritverbrauch Kaum Effekt Keine nennenswerte Entlastung, da die Maßnahme am Verbrauch hängt

Pendlerpauschale und offene Verlängerung

Für Pendler kommt die Steuersenkung zur Pendlerpauschale hinzu. Diese liegt 2026 bei 0,38 Euro pro Kilometer und greift bereits ab dem ersten Entfernungskilometer. Ob der Tankrabatt über den 31. Dezember 2026 hinaus verlängert wird, ist derzeit offen. Damit hat die Bundesregierung binnen eines Jahres zum zweiten Mal zu einem befristeten Tankrabatt gegriffen.