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Industria legt Wohn-Spezialfonds mit Fokus auf Bestand und Neubau neu auf

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Porträtfoto von Thomas Wirtz
Foto: Industria/Andreas Henn
Thomas Wirtz, Industria: "Wir sind mit dem Fonds auf der Linie dessen, was Anleger aktuell nachfragen.“

Die Industria bringt ihren Wohn-Spezialfonds „Wohnen Deutschland VIII“ in überarbeiteter Form auf den Markt. Welche Art von Investitionen Geschäftsführer Thomas Wirtz als geeignet für die Zielgruppe der institutionellen Anleger identifiziert hat.

Die Industria bringt mit dem offenen Immobilien-Spezialfonds „Industria Wohnen Deutschland VIII“ eine überarbeitete Version ihres Wohnfonds an den Markt. Das Unternehmen aus Frankfurt am Main plant, bei institutionellen Investoren zwischen 200 und 300 Millionen Euro Eigenkapital einzuwerben. Das angestrebte Fondsvolumen liegt zwischen 300 und 500 Millionen Euro.

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Der Fonds strebt eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von mindestens 4,0 Prozent pro Jahr an. Investiert werden kann sowohl in Bestands- als auch in Neubauimmobilien. Darüber hinaus sind Investitionen in Wohngebäude in serieller oder modularer Bauweise möglich. Als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert IntReal.

Die ursprüngliche Fondskonzeption stammt aus dem Jahr 2022. Aufgrund veränderter Marktbedingungen hatte Industria das Vorhaben zwischenzeitlich zurückgestellt. Nachdem der Vorgängerfonds „Wohnen Deutschland VII“ sein Schlussinvestment abgeschlossen hat, folgt nun der Marktstart der überarbeiteten Nachfolgelösung.

Nachhaltigkeitsvorgaben nach Artikel 8

Der Fonds erfüllt laut Industria die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung. Thomas Wirtz, Geschäftsführer der Industria Immobilien, erklärt: „Dafür wurden ökologische Merkmale für die zu erwerbenden Objekte definiert, die sicherstellen, dass die regulatorischen Vorgaben erfüllt werden. Gleichzeitig lassen diese Merkmale der Industrie als Asset Manager auch genügend Freiraum, um Opportunitäten zu nutzen.“ Beispielsweise müsse ein Teil der Wohnimmobilien Energieeffizienzklasse B oder besser aufweisen. „Ist die Energieeffizienzklasse bei Erwerb geringer, besteht die Möglichkeit, die energetischen Anforderungen auch zu erreichen, indem in den ersten fünf Jahren nach Erwerb eine deutliche Verbesserung durch entsprechende Maßnahmen an den Objekten erzielt wird“, so Wirtz.

In die Konzeption des Fonds sind zudem Ergebnisse einer aktuellen Investorenumfrage der Industria aus dem Frühjahr 2026 eingeflossen. Demnach bevorzugen rund 42 Prozent der befragten Investoren bei Wohnimmobilien eine Kombination aus Bestands- und Neubauobjekten. Wirtz erklärt: „Auch was die Risikostrategie des Fonds – Core/Core+ – und die Höhe der Ausschüttung angeht, sind wir mit dem neuen Fonds auf der Linie dessen, was Anleger aktuell nachfragen.“

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