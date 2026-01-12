Newsletter
Rekordbilanz 2025: Wachstum im Kfz-Geschäft treibt Ergebnis der Itzehoer

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Uwe Ludka, Vorstandsvorsitzender der Itzehoer Versicherungen
Foto: Itzehoer Versicherungen
Uwe Ludka: "Das beste Jahresergebnis in unserer Unternehmensgeschichte."

Die Itzehoer Versicherungen blicken auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Ein deutlich höherer Überschuss, steigende Beiträge und Wachstum in zentralen Sparten prägen die Vorabbilanz. Der Vorstand sieht das Unternehmen damit auf Kurs.

Die Itzehoer Versicherungen haben ihren Jahresüberschuss im Jahr 2025 deutlich gesteigert. Das Ergebnis kletterte von zehn Millionen Euro im Vorjahr auf 21 Millionen Euro. „Es ist das beste Jahresergebnis in unserer Unternehmensgeschichte“, erklärt Vorstandsvorsitzender Uwe Ludka. Gleichzeitig legten die gebuchten Bruttobeiträge um elf Prozent von 850 auf rund 944 Millionen Euro zu. Damit rückt die Milliardengrenze beim Beitragsaufkommen näher.

Nach Angaben von Ludka behauptet sich die Itzehoer damit in einem insgesamt verhaltenen wirtschaftlichen Umfeld. Treiber des Wachstums 2025 bleibt das Kraftfahrtgeschäft. So stieg die Zahl der versicherten Risiken um zwei Prozent auf 1,54 Millionen. Das prozentuale Wachstum liege damit etwa dreimal so hoch wie der Marktdurchschnitt, so Ludka.

Auch die Rechtsschutzversicherung entwickelt sich positiv. Als zweites großes Standbein des Unternehmens verzeichnete sie einen Zuwachs bei den Verträgen um drei Prozent auf rund 390.000. Das Beitragsaufkommen erhöhte sich in diesem Segment um sechs Prozent auf etwa 83,3 Millionen Euro. „Der Erfolgskurs der Rechtsschutzversicherung übertrifft damit unsere Erwartungen“, sagt Ludka.

Wachstum in Kerngeschäften und bei den Kapitalanlagen

Im Kapitalanlagebereich profitiert die Itzehoer von ihrer vergleichsweise hohen Aktienquote. Zwölf Prozent des Kapitals sind in Aktien investiert. Das ist nach Unternehmensangaben etwa doppelt so viel wie im Marktdurchschnitt anderer Versicherer.

Parallel zum wirtschaftlichen Wachstum baut die Itzehoer auch ihre Belegschaft weiter aus. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Mitarbeitenden an den drei Standorten um knapp sechs Prozent auf 911 Beschäftigte.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der internen Modernisierung. Mit dem Zukunftsprojekt Futuro stellt die Itzehoer ihre IT-Kernanwendungen schrittweise in allen Unternehmensbereichen um. Die Umstellung betrifft sämtliche Prozessschritte. Mitte 2025 erfolgte der erste erfolgreiche Praxiseinsatz der neuen Systemwelt im Versicherungsbereich Hausrat.

Ausblick auf das kommende Jahr

Für das kommende Jahr rechnet der Vorstand mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung. Die Ertragslage soll sich auf dem hohen Niveau des Jahres 2025 stabilisieren. Beim Beitragsaufkommen erwartet Ludka weiteres Wachstum, allerdings in geringerem Umfang. Der Schwerpunkt soll dabei erneut im Kraftfahrtgeschäft liegen.

