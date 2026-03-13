R+V trennt sich von Condor Leben mit 219.000 Policen

Die R+V Versicherung plant den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Condor Leben an den Frankfurter Investor Acathia Capital. Darüber berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Unternehmenskreise. Beide Unternehmen haben demnach eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Mit der Transaktion würde das sogenannte Condor-Portfolio den Eigentümer wechseln. Zum Bestand zählen 219.000 Lebensversicherungsverträge. Ein Kaufpreis ist bislang nicht bekannt.

Nach Informationen des „Handelsblatts“ betrifft der geplante Verkauf ausschließlich den Bestand der Lebensversicherungsgesellschaft. Weitere Details zur Struktur der Transaktion sowie zum Zeitplan wurden bislang nicht veröffentlicht.