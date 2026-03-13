Newsletter
Podcast
Videos
Suche

R+V trennt sich von Condor Leben mit 219.000 Policen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
R+V Flaggen
Foto: R+V
Condor Leben gehört bisher zur R+V-Gruppe.

R+V will ihre Lebensversicherungstochter Condor Leben an Acathia Capital verkaufen. Betroffen ist ein Bestand von 219.000 Verträgen. Laut einem Bericht des "Handelsblatts" haben beide Seiten bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet. Noch sind zentrale Details offen.

Die R+V Versicherung plant den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Condor Leben an den Frankfurter Investor Acathia Capital. Darüber berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Unternehmenskreise. Beide Unternehmen haben demnach eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit der Transaktion würde das sogenannte Condor-Portfolio den Eigentümer wechseln. Zum Bestand zählen 219.000 Lebensversicherungsverträge. Ein Kaufpreis ist bislang nicht bekannt.

Nach Informationen des „Handelsblatts“ betrifft der geplante Verkauf ausschließlich den Bestand der Lebensversicherungsgesellschaft. Weitere Details zur Struktur der Transaktion sowie zum Zeitplan wurden bislang nicht veröffentlicht.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/rv-trennt-sich-von-condor-leben-mit-219-000-policen-713821/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.