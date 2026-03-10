Savills erwartet steigendes Immobilien-Investmentvolumen in Europa

Das Investitionsvolumen in europäische Immobilien wird im ersten Quartal 2026 voraussichtlich rund 52 Milliarden Euro erreichen. Damit läge das Marktvolumen etwa sechs Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Immobiliendienstleisters Savills hervor.

Besonders stark könnte das Wachstum in einzelnen kleineren Märkten ausfallen. Für Finnland, Irland und Polen erwartet Savills ein Transaktionsvolumen, das mindestens 50 Prozent über dem Niveau des ersten Quartals des Vorjahres liegt.

Auch in den großen europäischen Immobilienmärkten rechnet der Dienstleister im Jahresverlauf mit einer steigenden Aktivität. Für Deutschland, Großbritannien und Frankreich prognostiziert Savills eine zunehmende Zahl von Transaktionen im weiteren Verlauf des Jahres.

Breitere Aktivität über mehrere Immobiliensegmente

Nach Angaben des Unternehmens verteilt sich die aktuelle Investitionstätigkeit auf mehrere Nutzungsarten. Lydia Brissy, Director, European Commercial Research bei Savills, sagt: „Was die Sektoraktivität angeht, haben wir mehrere große Portfoliotransaktionen im Bereich Mehrfamilienhäuser gesehen, und auch Hotels verzeichneten eine starke Aktivität. Einzelhandel, Logistik und Büros verzeichneten solide Investitionsniveaus, was zu einer insgesamt relativ ausgewogenen Sektormischung führte.“

Damit zeigt die Savills-Studie derzeit keine klare Dominanz einzelner Segmente. Vielmehr verteilen sich Investitionen auf unterschiedliche Nutzungsarten. Neben Wohnportfolios und Hotels bleiben auch Einzelhandelsimmobilien, Logistikobjekte und Büroimmobilien wichtige Zielsegmente für Investoren.

Prognose: Investitionsvolumen wächst bis 2027 weiter

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Savills einen weiteren Anstieg des europäischen Transaktionsvolumens. Insgesamt soll das Investitionsvolumen um rund 16 Prozent zulegen. Auch für das Jahr 2027 prognostiziert das Unternehmen weiteres Wachstum. In diesem Zeitraum könnte das Transaktionsvolumen nochmals um etwa 17 Prozent steigen.

James Burke, Director, Global Cross Border Investment bei Savills, sagt: „Wir gehen davon aus, dass das Investitionsvolumen in Europa im Laufe des Jahres weiter zunehmen wird und erwarten, dass die Spitzenrenditen in einigen Ländern um 25 Basispunkte oder mehr steigen werden, insbesondere für High-Street-Immobilien, Einzelhandelslager, Logistik, Supermärkte und Büros in zentralen Geschäftsvierteln.“