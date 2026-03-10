Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Savills erwartet steigendes Immobilien-Investmentvolumen in Europa

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Immobilien
Foto: KI-generiert (ChatGPT)
KI-generiertes Symbolbild

Der europäische Immobilieninvestmentmarkt zeigt laut einer aktuellen Savills-Analyse wieder deutlich mehr Dynamik. Bereits im ersten Quartal 2026 soll das Transaktionsvolumen spürbar über dem Vorjahr liegen. Besonders einige kleinere Märkte könnten kräftig zulegen.

Das Investitionsvolumen in europäische Immobilien wird im ersten Quartal 2026 voraussichtlich rund 52 Milliarden Euro erreichen. Damit läge das Marktvolumen etwa sechs Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Immobiliendienstleisters Savills hervor.

Besonders stark könnte das Wachstum in einzelnen kleineren Märkten ausfallen. Für Finnland, Irland und Polen erwartet Savills ein Transaktionsvolumen, das mindestens 50 Prozent über dem Niveau des ersten Quartals des Vorjahres liegt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Auch in den großen europäischen Immobilienmärkten rechnet der Dienstleister im Jahresverlauf mit einer steigenden Aktivität. Für Deutschland, Großbritannien und Frankreich prognostiziert Savills eine zunehmende Zahl von Transaktionen im weiteren Verlauf des Jahres.

Breitere Aktivität über mehrere Immobiliensegmente

Nach Angaben des Unternehmens verteilt sich die aktuelle Investitionstätigkeit auf mehrere Nutzungsarten. Lydia Brissy, Director, European Commercial Research bei Savills, sagt: „Was die Sektoraktivität angeht, haben wir mehrere große Portfoliotransaktionen im Bereich Mehrfamilienhäuser gesehen, und auch Hotels verzeichneten eine starke Aktivität. Einzelhandel, Logistik und Büros verzeichneten solide Investitionsniveaus, was zu einer insgesamt relativ ausgewogenen Sektormischung führte.“

Damit zeigt die Savills-Studie derzeit keine klare Dominanz einzelner Segmente. Vielmehr verteilen sich Investitionen auf unterschiedliche Nutzungsarten. Neben Wohnportfolios und Hotels bleiben auch Einzelhandelsimmobilien, Logistikobjekte und Büroimmobilien wichtige Zielsegmente für Investoren.

Prognose: Investitionsvolumen wächst bis 2027 weiter

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Savills einen weiteren Anstieg des europäischen Transaktionsvolumens. Insgesamt soll das Investitionsvolumen um rund 16 Prozent zulegen. Auch für das Jahr 2027 prognostiziert das Unternehmen weiteres Wachstum. In diesem Zeitraum könnte das Transaktionsvolumen nochmals um etwa 17 Prozent steigen.

James Burke, Director, Global Cross Border Investment bei Savills, sagt: „Wir gehen davon aus, dass das Investitionsvolumen in Europa im Laufe des Jahres weiter zunehmen wird und erwarten, dass die Spitzenrenditen in einigen Ländern um 25 Basispunkte oder mehr steigen werden, insbesondere für High-Street-Immobilien, Einzelhandelslager, Logistik, Supermärkte und Büros in zentralen Geschäftsvierteln.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/savills-erwartet-steigendes-immobilien-investmentvolumen-in-europa-713440/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.