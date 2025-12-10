Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Strabag PFS übernimmt Property Management für nachhaltiges Logistikportfolio

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: SICORE Real Assets/DFI, Urheber: DFI Real Estate Management GmbH & Co. KG
Luftaufnahme der Logistikimmobilie in Rastatt.

Strabag Property and Facility Services erhält den Auftrag für das Property Management eines neuen nachhaltigen Logistikportfolios in Deutschland. Die Projekte zählen demnach zum ersten Fonds für klimafreundliche Logistikneubauten im Land.

Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) hat ein Mandat von Sicore Real Assets und der DFI AM GmbH erhalten, um ein Logistikportfolio mit Neubauprojekten an vier Standorten zu betreuen. Die Objekte in Rastatt, Neuenburg, Lichtenau und Kandel umfassen insgesamt rund 173.400 Quadratmeter. Der Auftrag markiert den Einstieg der Auftraggeber in ein bundesweites Portfolio nachhaltiger Logistikimmobilien.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Immobilien gehören zum „Sicore German Logistics Impact“-Fonds, der den Angaben zufolge als erster nachhaltiger Fonds für Logistikneubauten in Deutschland aufgelegt wurde. Die Gebäude erfüllen demnach die Vorgaben für eine DGNB-Gold-Zertifizierung aus dem Jahr 2023 und orientieren sich an den Energieeffizienzkriterien des KfW-40-Standards.

Strabag PFS übernimmt sowohl das technische als auch das kaufmännische Property Management. Im technischen Bereich umfasst dies die Steuerung und Kontrolle der gebäudetechnischen Anlagen sowie der beauftragten Dienstleister. Auch die Planung und Umsetzung baulicher Maßnahmen und das Gewährleistungsmanagement gehören zum Leistungspaket. Im kaufmännischen Management verantwortet Strabag PFS die Betreuung der Mieter und Objekte.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/strabag-pfs-uebernimmt-property-management-fuer-nachhaltiges-logistikportfolio-707584/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.