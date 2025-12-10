Strabag PFS übernimmt Property Management für nachhaltiges Logistikportfolio

Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) hat ein Mandat von Sicore Real Assets und der DFI AM GmbH erhalten, um ein Logistikportfolio mit Neubauprojekten an vier Standorten zu betreuen. Die Objekte in Rastatt, Neuenburg, Lichtenau und Kandel umfassen insgesamt rund 173.400 Quadratmeter. Der Auftrag markiert den Einstieg der Auftraggeber in ein bundesweites Portfolio nachhaltiger Logistikimmobilien.

Die Immobilien gehören zum „Sicore German Logistics Impact“-Fonds, der den Angaben zufolge als erster nachhaltiger Fonds für Logistikneubauten in Deutschland aufgelegt wurde. Die Gebäude erfüllen demnach die Vorgaben für eine DGNB-Gold-Zertifizierung aus dem Jahr 2023 und orientieren sich an den Energieeffizienzkriterien des KfW-40-Standards.

Strabag PFS übernimmt sowohl das technische als auch das kaufmännische Property Management. Im technischen Bereich umfasst dies die Steuerung und Kontrolle der gebäudetechnischen Anlagen sowie der beauftragten Dienstleister. Auch die Planung und Umsetzung baulicher Maßnahmen und das Gewährleistungsmanagement gehören zum Leistungspaket. Im kaufmännischen Management verantwortet Strabag PFS die Betreuung der Mieter und Objekte.