Tegut-Übernahme durch Edeka: Bundeskartellamt prüft Deal mit Signalwirkung

Als die Schweizer Migros Zürich im März 2026 ihren Rückzug aus Deutschland ankündigte und den Verkauf großer Teile der Tegut-Gruppe bekanntgab, stand zunächst die Zukunft der Supermarktkette im Mittelpunkt. Inzwischen hat sich die geplante Tegut-Übernahme durch Edeka zu einer Grundsatzfrage des Wettbewerbsrechts entwickelt.

Das Bundeskartellamt hat für den Erwerb von rund 200 Tegut-Filialen durch Edeka ein Hauptprüfverfahren eröffnet. Die Behörde untersucht nicht nur die Auswirkungen auf den stationären Lebensmittelhandel, sondern ausdrücklich auch die Beschaffungsmärkte gegenüber Herstellern und Lieferanten. Kartellamtspräsident Andreas Mundt bezeichnet die laufenden Verfahren als einen Schwerpunkt der aktuellen Fusionskontrolle.

Die Entscheidung zum Tegut-Deal dürfte weit über den Eigentümerwechsel hinausreichen. Sie könnte zum Referenzfall dafür werden, wie weit die Konsolidierung im deutschen Lebensmittelhandel künftig noch gehen darf.

Warum prüft das Bundeskartellamt die Tegut-Übernahme so intensiv?

Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel dominieren seit Jahren vier Unternehmensgruppen.

Zusammen vereinen diese Unternehmen je nach Marktdefinition deutlich über 80 Prozent des deutschen Lebensmittelhandels auf sich. Verschiedene Marktanalysen sprechen sogar von knapp 88 Prozent Marktanteil. Die genaue Quote hängt von der jeweiligen Marktabgrenzung und den berücksichtigten Vertriebskanälen ab.

Für die Bewertung der Tegut-Übernahme reicht dem Bundeskartellamt eine bundesweite Betrachtung jedoch nicht aus. Entscheidend ist die regionale Wettbewerbssituation. Verbraucher kaufen Lebensmittel überwiegend wohnortnah ein. Deshalb untersucht die Behörde einzelne Einzugsgebiete und prüft, ob nach der Übernahme von Tegut-Standorten ausreichend Wettbewerber verbleiben.

Vorläufige Einschätzung: Wettbewerbsbedenken bei 38 Tegut-Filialen

Nach einer vorläufigen Bewertung sieht das Bundeskartellamt bei 38 der vorgesehenen Tegut-Filialübernahmen erhebliche wettbewerbliche Probleme.

Edeka hat daraufhin angeboten, auf den Erwerb eines Teils dieser Standorte zu verzichten. Gleichzeitig verlängerte sich die Prüffrist bis Ende September 2026. Eine endgültige Entscheidung zur Tegut-Übernahme steht noch aus.

Neben den Filialen umfasst die geplante Transaktion unter anderem das Tegut-Logistikzentrum, die Herzberger-Bäckerei, die Unternehmenszentrale sowie rund 40 Teo-Märkte. Damit bewertet die Behörde nicht nur Verkaufsflächen, sondern auch zentrale Bestandteile der Lieferkette.

Hauptprüfverfahren beim Bundeskartellamt

Phase Inhalt Phase 1 Erste Prüfung innerhalb eines Monats nach vollständiger Anmeldung. Phase 2 (Hauptprüfverfahren) Vertiefte Marktanalyse, Befragung von Wettbewerbern und Lieferanten, Untersuchung regionaler Märkte sowie Prüfung möglicher Auflagen. Frist Entscheidung grundsätzlich innerhalb von fünf Monaten nach vollständiger Anmeldung.

Warum der Tegut-Deal über den Einzelfall hinausgeht

Für Kapitalmarktteilnehmer ist die eigentliche Bedeutung der Tegut-Übernahme weniger der einzelne Unternehmenskauf als dessen Signalwirkung.

Sollte das Bundeskartellamt regionale Überschneidungen konsequent untersagen oder den Deal nur unter umfangreichen Auflagen genehmigen, dürften die Hürden für weitere Übernahmen im Lebensmitteleinzelhandel steigen.

Eine weitgehende Freigabe könnte dagegen den Konsolidierungsdruck im Markt erhöhen. Beobachter sehen deshalb in der Tegut-Entscheidung einen möglichen Präzedenzfall für künftige Zusammenschlüsse.

Auswirkungen der Tegut-Übernahme auf Lieferanten

Die Fusionskontrolle beschränkt sich nicht auf Verbraucherpreise. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Beschaffungsmärkte.

Je größer ein Handelsunternehmen wird, desto stärker ist regelmäßig seine Verhandlungsmacht gegenüber Herstellern. Für Lieferanten können größere Einkaufsvolumina zwar effizientere Logistik ermöglichen. Gleichzeitig steigen häufig der Preisdruck und die Abhängigkeit von wenigen großen Handelskonzernen.

Genau diese Auswirkungen untersucht das Bundeskartellamt im Verfahren zur Tegut-Übernahme ausdrücklich mit Befragungen der Lieferanten.

Was bedeutet die Tegut-Übernahme für Verbraucher?

Ob größere Handelskonzerne automatisch niedrigere Preise ermöglichen, ist ökonomisch umstritten.

Befürworter verweisen auf höhere Einkaufsmacht, effizientere Logistik und geringere Stückkosten. Kritiker sehen dagegen die Gefahr eines sinkenden Wettbewerbsdrucks, einer geringeren Sortimentsvielfalt, steigender Markteintrittsbarrieren und einer wachsenden Verhandlungsmacht gegenüber Produzenten.

Ob Verbraucher langfristig profitieren, hängt deshalb weniger von der Unternehmensgröße als vom verbleibenden Wettbewerb in den jeweiligen regionalen Märkten ab.

Relevanz der Tegut-Übernahme für Investoren

Für institutionelle Anleger und Vermögensverwalter liefert das Verfahren mehrere wichtige Signale. Regulatorische Risiken bei Handelsfusionen nehmen zu. Regionale Marktanalysen gewinnen gegenüber bundesweiten Marktanteilen an Bedeutung. Zudem rücken Logistikzentren und andere Infrastruktur stärker in den Fokus der Wettbewerbsprüfung. Auch Beschaffungsmärkte werden intensiver untersucht.

Damit dürfte die Tegut-Übernahme künftig als Referenz für weitere Konsolidierungen im deutschen Einzelhandel dienen.

Frühere Kartellentscheidungen im Vergleich

Fall Ergebnis Edeka/Kaiser’s Tengelmann (2016) Nur unter außergewöhnlichen politischen Voraussetzungen möglich. Vion/Tönnies (2025) Untersagung im Hauptprüfverfahren wegen Wettbewerbsbedenken. Edeka/Tegut (2026) Entscheidung noch ausstehend; vorläufig erhebliche Wettbewerbsbedenken bei 38 Standorten.

Tegut-Übernahme zeigt Wandel der Fusionskontrolle

Der Fall verdeutlicht den Wandel der deutschen Fusionskontrolle. Während früher vor allem bundesweite Marktanteile im Mittelpunkt standen, betrachtet das Bundeskartellamt heute regionale Wettbewerbsstrukturen, Lieferketten und Beschaffungsmärkte deutlich umfassender.

Gerade im Lebensmitteleinzelhandel, in dem Verbraucher lokal einkaufen und Hersteller von wenigen großen Abnehmern abhängig sind, reicht eine rein nationale Marktbetrachtung aus Sicht der Behörde nicht mehr aus.

Die Tegut-Übernahme ist damit längst mehr als ein gewöhnliches M&A-Verfahren. Die Entscheidung des Bundeskartellamts dürfte bestimmen, wie weit die Konsolidierung im deutschen Lebensmittelhandel künftig noch gehen kann. Für Investoren, Lieferanten und Wettbewerber ist deshalb weniger entscheidend, ob Edeka einzelne Tegut-Filialen übernimmt, sondern welche Maßstäbe die Behörde für künftige Fusionen setzt.