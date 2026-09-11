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Autokredit-Atlas: So viel Geld machen Deutsche je Bundesland für das eigene Auto locker

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Autokredit-Gespräch
Bild: KI-generiert mit ChatGPT / DALL·E
Der Autokredit-Atlas zeigt Kredithöhen, regionale Nachfrage und Sparpotenziale bei der Autofinanzierung.

In Berlin und Hamburg werden vergleichsweise selten Autokredite nachgefragt. Wer dort ein Fahrzeug finanziert, nimmt jedoch besonders hohe Summen auf. Der Autokredit-Atlas 2026 zeigt zudem, wie stark Kredithöhe und Einkommen zusammenhängen.

Für den Autokredit-Atlas 2026 hat das Vergleichsportal Verivox rund 100.000 Autokredite ausgewertet. Das Ergebnis: In den Stadtstaaten Berlin und Hamburg finanzieren vergleichsweise wenige Menschen ein Auto per Kredit. Die durchschnittlichen Darlehenssummen sind dort jedoch bundesweit am höchsten.

Berliner Autokreditnehmer leihen sich durchschnittlich 23.323 Euro. Dahinter folgen Hamburg mit 22.977 Euro, Baden-Württemberg mit 22.866 Euro, Hessen mit 22.676 Euro und Bayern mit 22.440 Euro.

Am niedrigsten fallen die durchschnittlichen Autokredite im Saarland mit 20.560 Euro aus. Es folgen Mecklenburg-Vorpommern mit 20.748 Euro, Bremen mit 20.762 Euro, Sachsen mit 20.786 Euro und Sachsen-Anhalt mit 20.973 Euro. Im bundesweiten Durchschnitt nehmen Verivox-Kunden 21.886 Euro für den Fahrzeugkauf auf.

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Einkommen beeinflusst die Höhe des Autokredits

Die Auswertung zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Einkommen und Kreditbetrag. In den fünf Bundesländern mit den niedrigsten Autokrediten liegt auch das durchschnittliche Einkommen der Kreditnehmer unter dem bundesweiten Mittel. Die drei Länder mit einem Durchschnittseinkommen von mehr als 3.000 Euro weisen zugleich die höchsten Kreditsummen auf.

„Das hohe Durchschnittseinkommen der Berliner Autokreditnehmer ist zunächst überraschend, denn in vielen Einkommensstatistiken rangieren die Hauptstädter eher im Mittelfeld“, sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. „Offenbar leisten sich in der Hauptstadt überproportional viele Gutverdiener den Komfort eines eigenen Autos, während Berliner mit einem geringeren Einkommen häufiger auf ein teures eigenes Fahrzeug verzichten und somit auch keinen Kredit dafür benötigen.“

Öffentliche Verkehrsmittel und Carsharing bieten in Großstädten Alternativen zum eigenen Auto. Entsprechend niedrig ist die Nachfrage nach Autokrediten in den drei Stadtstaaten. Gemessen an der Einwohnerzahl stellen Berliner 37 Prozent weniger Kreditanfragen als im bundesweiten Durchschnitt. In Hamburg liegt die Nachfrage 23 Prozent und in Bremen 21 Prozent unter dem Mittelwert.

BundeslandDurchschnittliches EinkommenDurchschnittlicher KreditbetragNachfrage
(Durchschnitt = 100)
Berlin3.060 Euro23.323 Euro63
Hamburg3.199 Euro22.977 Euro77
Baden-Württemberg3.042 Euro22.866 Euro98
Hessen2.936 Euro22.676 Euro103
Bayern2.933 Euro22.440 Euro89
Brandenburg2.798 Euro21.652 Euro112
Nordrhein-Westfalen2.843 Euro21.548 Euro105
Niedersachsen2.789 Euro21.505 Euro117
Rheinland-Pfalz2.872 Euro21.297 Euro120
Schleswig-Holstein2.852 Euro21.175 Euro127
Thüringen2.510 Euro21.104 Euro89
Sachsen-Anhalt2.470 Euro20.973 Euro98
Sachsen2.581 Euro20.786 Euro80
Bremen2.612 Euro20.762 Euro79
Mecklenburg-Vorpommern2.512 Euro20.748 Euro106
Saarland2.756 Euro20.560 Euro126
Deutschland insgesamt2.857 Euro21.886 Euro100

Quelle: Verivox. Ausgewertet wurden rund 100.000 Autokredite.

Autokredite sind in Flächenländern stärker gefragt

Überdurchschnittlich häufig finanzieren Verbraucher in Schleswig-Holstein ein Fahrzeug. Dort liegt die Nachfrage 27 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt. Im Saarland beträgt der Abstand 26 Prozent, in Rheinland-Pfalz 20 Prozent.

Bei der Finanzierung können zweckgebundene Autokredite die Kosten senken. „Weil mit dem erworbenen Fahrzeug eine zusätzliche Sicherheit zur Verfügung steht, bieten viele Banken für Autokredite besonders günstige Konditionen. Wer einen Kredit aufnimmt, um damit ein Fahrzeug zu finanzieren, sollte diesen Verwendungszweck deshalb bei der Kreditanfrage unbedingt angeben“, empfiehlt Maier. Laut Verivox liegen die Zinskosten solcher Darlehen durchschnittlich 19 Prozent unter denen frei verwendbarer Ratenkredite.

Ein Vergleich mehrerer Anbieter eröffnet weiteres Sparpotenzial. Nach Angaben der Bundesbank verlangen Banken für neu abgeschlossene Ratenkredite derzeit durchschnittlich 8,35 Prozent Zinsen. Die Hälfte der Verivox-Kunden schließt ihren Autokredit zu einem Effektivzins von 5,63 Prozent oder günstiger ab. Bei 21.886 Euro Kreditsumme und sechs Jahren Laufzeit ergibt sich gegenüber einem durchschnittlichen Ratenkredit eine Zinsersparnis von 1.927 Euro.

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