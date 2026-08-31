Union Investment Real Estate baut Geschäftsführung um, Waldburg geht

Union Investment Real Estate stellt die Geschäftsführung neu auf: Aus vier werden drei Ressorts, Investment und Asset Management wachsen zusammen. Henrike Waldburg verlässt das Unternehmen. Was der Umbau für Anleger und Vertriebspartner bedeutet.

Union Investment Real Estate stellt die Geschäftsführung ihrer Immobilienplattform neu auf. Der Hamburger Fondsanbieter reduziert die Zahl seiner Geschäftsführungsbereiche von vier auf drei. Neu geordnet werden die Zuständigkeiten für Fondsmanagement, Real Estate Management und Operations. Mit dem Schritt reagiert das Unternehmen auf veränderte Anforderungen an den europäischen Immobilienmärkten und richtet zugleich seine Investmentstrategie neu aus. Zeitgleich mit der Neuaufstellung verlässt Geschäftsführerin Henrike Waldburg das Unternehmen.

Die neue Geschäftsführung im Überblick

Ressort Verantwortlich Kernaufgaben Fondsmanagement Michael Bütter (Vorsitz) Immobilien-Strategie, Fondsmanagement, Fondscontrolling, Finanzierungsmanagement, Marketing und Kommunikation Real Estate Management Karim Esch Investment und Asset Management, Ankauf, Bestandsmanagement, Vermietung, Nachhaltigkeitsstrategie, Verkauf Operations Gerald Kremer Operative Infrastruktur, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, Produktentwicklung, Datenmanagement, Controlling, Recht und Steuern

Neues Ressort bündelt Investment und Asset Management

Kern der Reform ist das neu geschaffene Ressort Real Estate Management unter der Leitung von Karim Esch. Es bündelt künftig Investment und Asset Management, die bislang getrennt organisiert waren. Damit verantwortet ein einziger Bereich künftig die gesamte immobilienbezogene Wertschöpfungskette. Sie reicht vom Ankauf über Bestandsmanagement, Vermietung und Nachhaltigkeitsstrategie bis zur wirtschaftlichen und technischen Weiterentwicklung der Bestandsimmobilien und zum Verkauf. Das gilt für bestehende und neue Fonds ebenso wie für das Portfoliomanagement für Dritte.

„Mit unserem integrierten Investment und Asset Management stellen wir uns bestmöglich für das Wiederanspringen der Immobilienmärkte auf und können damit den größten Wertbeitrag für unsere privaten und institutionellen Kunden leisten“, sagt Michael Bütter, Vorsitzender der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH. Er erwartet, dass hohe Mietertragsrenditen im neuen Marktzyklus für die Gesamtrendite wichtiger werden als Bewertungsaufschläge. Deshalb baue das Unternehmen ein ganzheitliches Immobilienmanagement auf. Dieses nutze die regionale Expertise in Deutschland und den europäischen Märkten über alle Investmentphasen hinweg.

Henrike Waldburg scheidet aus der Geschäftsführung aus

Mit der Neuaufstellung der Union Investment Real Estate Geschäftsführung endet zugleich die Zusammenarbeit mit Henrike Waldburg. Sie hat sich entschieden, ihren Vertrag nicht zu verlängern, und scheidet zum 31. August 2026 aus dem Unternehmen aus. Seit 2023 verantwortete sie als Geschäftsführerin das Asset Management eines Portfolios mit einem Volumen von mehr als 40 Milliarden Euro. Das Portfolio verteilt sich auf 22 Ländermärkte. Zu ihrem Aufgabenbereich zählten außerdem das Bestands- und Vermietungsmanagement, die Projektentwicklung sowie die Nachhaltigkeitsstrategie des Immobilienportfolios. Zusätzlich fungierte sie als stellvertretende Chief Investment Officer.

Der Aufsichtsrat würdigt ihren Beitrag zur Entwicklung der Immobilienplattform. „Wir danken Henrike für ihren außergewöhnlichen Einsatz, ihre Loyalität und ihren nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens“, sagt Frank Engels, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Union Investment Real Estate GmbH. „Als exzellente Führungskraft mit beachtlicher Erfahrung in der Immobilienwirtschaft hat sie sich in besonderem Maße für unser Haus verdient gemacht. In den Jahren ihrer Unternehmenszugehörigkeit hat sie zahlreiche Veränderungen angestoßen und wichtige Beiträge zur Digitalisierung und Modernisierung zentraler Geschäftsprozesse geleistet. Wir bedauern ihr Ausscheiden daher sehr.“

Bütter und Kremer teilen sich die übrigen Aufgaben

Michael Bütter bleibt Vorsitzender der Geschäftsführung. Er behält unter anderem die Immobilien-Strategie, das Fondsmanagement einschließlich Fondscontrolling und Finanzierungsmanagement sowie Marketing und Kommunikation in seiner Verantwortung.

Gerald Kremer wiederum baut seine Rolle als Chief Operating Officer aus. Er bleibt zwar für die operative Infrastruktur und die Prozesse zuständig. Zusätzlich übernimmt er den kontinuierlichen Ausbau von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Darüber hinaus verantwortet er die technologische Transformation der Immobilienplattform sowie Produktentwicklung, Datenmanagement, Controlling, Immobilienresearch, Immobilienrecht, Steuern und Beteiligungsmanagement. Damit bündelt sich bei ihm ein wachsender Teil der operativen und technologischen Weiterentwicklung von Union Investment Real Estate.

Anlagefokus verschiebt sich auf europäische Kernmärkte

Die organisatorische Neuaufstellung ist eng mit einer überarbeiteten Investmentstrategie verknüpft. Union Investment Real Estate baut die Portfolios für den neuen Marktzyklus um. Das Unternehmen will das Anlagespektrum bestehender und künftiger Fonds schrittweise um soziale, immobiliennahe Infrastruktur erweitern. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Kernmärkten. Für Finanzberater und institutionelle Anleger, die Produkte von Union Investment Real Estate vertreiben oder halten, ist das relevant. Vor allem die angekündigte breitere Diversifikation der Portfolios dürfte für sie an Bedeutung gewinnen.