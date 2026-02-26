US-Aktien verlieren an Glanz: Kommt das Comeback der Weltmärkte?

Die Dominanz der USA auf den globalen Aktienmärkten dauert nun bereits bemerkenswert lange: In den vergangenen elf Jahren übertrafen US-Aktien ihre Pendants außerhalb der USA oft um beträchtliche Margen. 2025 kehrte sich dieses Muster jedoch dramatisch um. Um satte 31,2 Prozent legte der MSCI EAFE Index in US-Dollar bestehend aus Nicht-US-Aktien aus Industrieländern in 2025 zu, während der S&P 500 gerade einmal 17,9 Prozent stieg. Sicher: auch nach dieser Outperformance hinken die Bewertungen in den weiteren Industrieländern weiterhin deutlich denen der USA hinterher. Zudem dürfte ein satter Teil der Erträge auch auf einen schwächeren US-Dollar zurückzuführen sein. Dennoch erzielten Nicht-US-Aktien netto in Lokalwährungen einen beachtlichen Zuwachs von 20,6 Prozent. Vor diesem Hintergrund ist die Frage durchaus gerechtfertigt, inwiefern Nicht-US-Aktien einem Comeback stehen. Zumindest scheinen die Bedingungen für Anleger, die sich 2026 von den USA weg diversifizieren möchten, aktuell sehr günstig.

Konzentrationsrisiko ist in Nicht-US-Märkten geringer



Die wachsende Marktkonzentration ist der Grund für die US-Dominanz in den vergangenen Jahren – und gleichzeitig ein potenzielles Risiko. Zu Beginn des Jahres 2026 machten die zehn größten US-Aktien nach Marktkapitalisierung 40 Prozent des S&P 500 aus, beinahe ein Rekord. Das ist die doppelte Konzentration des breiteren Marktes bis 2010. Der Technologiesektor und die Glorreichen Sieben haben den Markt zunehmend dominiert und machen zusammen nun ganze 48 Prozent des S&P 500 nach Marktkapitalisierung aus. Warum ist das wichtig? Hohe Konzentration bedeutet, dass relativ wenige Namen die Macht haben, die Erträge in Zeiten von Marktstress zu senken. Anders ausgedrückt: Eine hohe Konzentration auf den US-Markt verwässert die Vorteile der Diversifizierung. Anleger sind dadurch einer nur kleinen Anzahl von Unternehmen in einem Sektor ausgesetzt. Dies wiederum führt zu einer erheblich höheren Volatilität des S&P 500 im Vergleich zum Rest der Welt. Im Gegensatz dazu machen die zehn größten Aktien an Nicht-US-Märkten nur 13 Prozent des breiteren Marktes aus. Dies bietet mehr Möglichkeiten zur Sektorallokation und ein größeres Diversifizierungspotenzial.

Wie stark haben US-Aktien wirklich outperformt?



Eine weitere Problematik: Die hohe Marktkonzentration verschleiert die Quelle der Aktienperformance. Da die langfristigen Aktienerträge in der Regel stark mit dem Gewinnwachstum zusammenhängen, liegt die Annahme nahe, dass US-Unternehmen in den vergangenen Jahren ein deutlich höheres Gewinnwachstum erzielten als globale Vergleichsunternehmen. Und es ist richtig: Beim Gewinnwachstum hat der S&P 500 den MSCI EAFE in den vergangenen zehn Jahren übertroffen. Allerdings wurde diese Differenz hauptsächlich von den hochfliegenden Glorreichen Sieben gefüttert. Ohne die Gewinne von Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Nvidia und Tesla würde das Gewinnwachstum des S&P 500 dem des MSCI EAFE ähneln. Diese Feststellung unterstreicht einen weiteren wichtigen Punkt: Das Gewinnpotenzial von Nicht-US-Unternehmen ist nicht inhärent unterlegen. Auch wenn das Wachstum der Unternehmensgewinne in den USA in den vergangenen 15 Jahren jenes der Nicht-US-Unternehmen übertraf, zeigen unsere Analysen, dass die Nicht-US-Gewinne von MSCI EAFE-Unternehmen in drei der vier Jahrzehnte von 1970 bis 2010 die US-Gewinne übertrafen.

Heutzutage ist das Gewinnwachstum außerhalb der USA unter der Oberfläche nuancierter. Obwohl die Gewinnerwartungen in Europa uneinheitlich sind, tendieren die Gewinnwachstumsprognosen für Japan sowie die Schwellenländer nach oben. Letztendlich könnten Gewinnverbesserungen zu einer höheren Bewertung und anschließenden Marktgewinnen führen, insbesondere angesichts des 48-Prozentigen Abschlags des MSCI EAFE gegenüber US-Aktien.

Politik und strukturelle Hindernisse als Treiber für Nicht-US-Aktien



Auch ein Blick nach vorne stimmt optimistisch für Investitionen außerhalb der USA. Das Potenzial für eine Erholung in Europa und Asien in den kommenden Jahren könnte sowohl politisch als auch strukturell Rückenwind erhalten. Obwohl die Handelsunsicherheit für europäische Unternehmen sowohl ein Plus als auch ein Minus war, genießt die europäische Wirtschaft derzeit fiskalpolitische Stimulierungsreformen – dazu gehören Investitionen in die Verteidigung und Infrastruktur. Dieser Anstieg der Investitionsausgaben könnte in mehreren Sektoren, wie Industrie und Technologie, erhebliche Impulse setzen und wird dort voraussichtlich in den kommenden zwei Jahren einen zweistelligen Gewinnwachstum ermöglichen.

Der Finanzsektor ist bereits einen Schritt weiter: Europas Banken liefern – gemessen an der Aktionärsrendite – überlegene Erträge. Das spiegelte sich 2025 in einem Plus von 40 Prozent bei den MSCI-EAFE-Finanzwerten wider. Dennoch werden europäische Bankaktien mit einem erheblichen Abschlag gegenüber US-Pendents bewertet. Japan wiederum verfolgt eine Politik der gezielten geldpolitischen Lockerung und reduziert gleichzeitig seine Abhängigkeit von Cross-Shareholding – der langjährigen Praxis des Austauschs von Aktien zwischen Unternehmen. Japans Initiative zur „Qualitätssteigerung“ hat seit den 1990er Jahren die Beteiligungen um mehr als 50 Prozent reduziert. Allgemeiner gesagt, hat eine facettenreiche Bemühung, die Corporate-Governance-Praktiken zu reformieren und die Eigenkapitalrendite der Aktionäre zu verbessern, Japan zu einem zunehmend attraktiven Markt für globale Anleger gemacht.

Defensive Nicht-US-Aktien können US-Beteiligungen ergänzen



Unterm Strich ist die Lage für Nicht-US-Aktien recht positiv, dennoch dürften US-Aktien auch bei der globalen Allokation auch in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen. Aber nach einer Zeit, in der viele Anleger den Schwerpunkt ihres Portfolios in den USA gesetzt haben, könnten nun die passende Gelegenheit sein, Allokationen auszugleichen und das Portfolio so auszurichten, dass sich die Chancen einer breiten Palette von Ertragstreibern auf der ganzen Welt nutzen lassen. Unabhängig davon sollten Anleger sicherstellen, dass sie nicht zu viel Wert darauf legen, wo ein Unternehmen ansässig ist. Einige der größten Unternehmen, die nicht in den USA ansässig sind, verfügen möglicherweise über umfangreiche Geschäftsvolumina in den USA. In ähnlicher Weise verfügen viele Unternehmen mit Sitz in Europa, Asien oder den Schwellenländern über globale Einnahmequellen, die nicht unbedingt von den makroökonomischen Bedingungen ihres Heimatlandes beeinflusst werden.

Angesichts der wachsenden Liste geopolitischer Spannungen und des Potenzials für eine Konjunkturabschwächung kann ein gut diversifiziertes Portfolio mit Aktien hochwertiger internationaler Aktien mit relativ stabilen Gewinnströmen und attraktiven Bewertungen Schutz vor potenziellen Volatilitätsschüben bieten. Auch nach der letztjährigen Rally werden Nicht-US-Aktien mit steilen Abschlägen gehandelt. Angesichts der jüngsten Rotation des Marktes könnte es für Anleger an der Zeit sein, eine auf die USA ausgerichtete Strategie mit einem diversifizierteren und global ausgerichteten Ansatz zu ergänzen.

Autor Kent Hargis ist Chief Investment Officer im Strategic Core Equities-Team bei AllianceBernstein.