Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Fußball-WM und Börse: Große Bühne, kleiner Kurseffekt

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Fußball und Börse
Foto: stock.adobe.com/Michael Stifter
Fußball-WM und Börse: Sponsoring bringt Sichtbarkeit, aber kaum nachhaltige Kursgewinne. Was Investoren wissen sollten.

Die Fußball-WM ist eine der mächtigsten Marketingplattformen der Welt – für Sponsoren wie Adidas, Coca-Cola oder Visa. Doch an den Kapitalmärkten hinterlässt das Turnier überraschend wenig Spuren.

Alle vier Jahre wird die Fußball-Weltmeisterschaft zur globalen Bühne für Milliarden Menschen – und für einige der größten Marken der Welt. Unternehmen wie Adidas, Coca-Cola, Visa oder Hyundai/Kia nutzen das Turnier seit Jahren als globale Marketingplattform und investieren dafür erhebliche Summen. Die Hoffnung: maximale Sichtbarkeit, steigende Umsätze und positive Impulse für die eigene Aktie. Doch aus Kapitalmarktsicht fällt die Bilanz nüchterner aus, als die Strahlkraft des Events vermuten lässt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zwar profitieren Sponsoren von exklusiven Werberechten und enormer medialer Reichweite. Die FIFA erzielt damit Milliardenerlöse, während die Unternehmen ihre Marken global emotional aufladen können. Studien und Marktanalysen zeigen jedoch, dass sich diese Aufmerksamkeit nur begrenzt in nachhaltigen Aktienkursgewinnen niederschlägt. Sponsoring-Ankündigungen führen zwar häufig zu leicht positiven Kursreaktionen, statistisch signifikant oder dauerhaft sind diese Effekte allerdings meist nicht. Auch sportliche Erfolge oder Niederlagen der Teams zeigen bei Aktien großer Sponsoren wie Adidas oder Nike keinen konsistent messbaren Einfluss.

Die Gründe liegen auf der Hand: Für global diversifizierte Konzerne sind die direkten finanziellen Effekte einer WM häufig zu klein, um die fundamentale Bewertung entscheidend zu verändern. Zudem werden erwartbare Umsatzimpulse von den Märkten meist frühzeitig eingepreist. Investoren reagieren letztlich stärker auf Margenentwicklung, Wachstumsperspektiven oder Zinserwartungen als auf sportliche Großereignisse.

Nur temporäre Effekte auf die Nachfrage

Operativ sind die Auswirkungen dagegen durchaus sichtbar – insbesondere im Konsumgüterbereich. Während einer Weltmeisterschaft steigt der Konsum typischerweise spürbar an. Getränkehersteller profitieren von Public-Viewing-Events, Snackproduzenten von höheren Verkaufszahlen und Eiscremehersteller zusätzlich von saisonalen Effekten. So meldete Coca-Cola während der WM 2010 ein deutliches Absatzwachstum, das direkt mit der erhöhten globalen Aufmerksamkeit zusammenhing.

Diese Nachfrageeffekte bleiben jedoch meist temporär. Nach dem Turnier normalisiert sich der Absatz in der Regel rasch wieder. Die WM sorgt damit weniger für strukturell höhere Nachfrage als vielmehr für einen zeitlich begrenzten Konsumschub. Nachhaltige Auswirkungen auf Umsatzentwicklung oder Unternehmensbewertung lassen sich daraus kaum ableiten. Zwar sind langfristige Effekte auf die Markenwahrnehmung grundsätzlich möglich, ihr konkreter finanzieller Nutzen bleibt jedoch schwer quantifizierbar.

Für Investoren bedeutet das: Die Fußball-WM ist kein struktureller Wachstumstreiber, sondern vor allem ein kurzfristiger zyklischer Impuls. Rund um das Turnier kann es zwar zu erhöhter Marktaktivität, mehr Anlegerinteresse und kurzfristigen Kursbewegungen kommen. Eine nachhaltige Outperformance der Sponsorenaktien ergibt sich daraus jedoch in der Regel nicht.

Die WM bleibt damit vor allem eines: eine außergewöhnlich effektive globale Marketingplattform. Für Unternehmen bringt sie enorme Aufmerksamkeit und kurzfristige Absatzimpulse – für die Kapitalmärkte dagegen meist nur begrenzte und vorübergehende Effekte.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/fussball-wm-und-boerse-grosse-buehne-kleiner-kurseffekt-719056/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.