Vema-Chef Hübner geht in den Ruhestand

Mit Erreichen seines 65. Geburtstags scheidet Hermann Hübner satzungsgemäß aus dem Vorstand der Vema aus. Damit beendet er nach 23 Jahren seine Tätigkeit im Vorstand und übergibt an eine verjüngte Führungsmannschaft.

Die Verantwortlichkeiten aus Hübners Ressorts wurden schrittweise übergeben, um Kontinuität sicherzustellen. Mit Thomas Hirsch und Johannes Neder rückten zwei jüngere Führungskräfte in den Vorstand auf. Hübners bisheriger Vorstandskollege Andreas Brunner übernimmt künftig den Vorsitz und bildet mit den beiden neuen Kollegen das Führungsteam für die kommenden Jahre.

Mit seiner Maklerfirma DH Versicherungsmakler GmbH & Co KG will Hübner der Branche weiterhin erhalten bleiben.