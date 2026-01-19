Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Versicherungsschutz für Olympia-Tickets: Allianz Partners kooperiert mit Milano Cortina 2026

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Smarterpix/[email protected]
Lizenzfreies Bild von MILAN, ITALY, OCTOBER 20, 2025: Logo of Winter Olympics Game 2026 in Milano and Cortina, Italy. White background, macro and detail

Wer Tickets für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 kauft, kann sich gegen unvorhergesehene Ausfälle absichern. Allianz Partners integriert dafür eine Ticket-Versicherung direkt in den Kaufprozess. Das Angebot richtet sich an Fans aus mehreren europäischen Ländern.

Allianz Partners geht eine strategische Partnerschaft mit den Organisatoren der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 ein. Ziel der Kooperation ist es, Ticketkäufe für die Spiele mit einem ergänzenden Versicherungsschutz abzusichern. Das Angebot soll Fans mehr Planungssicherheit geben, wenn sie Eintrittskarten für die Wettbewerbe erwerben.

Die Ticket-Versicherung lässt sich direkt beim Kauf der Eintrittskarten hinzufügen. Sie greift, wenn Ticket-Inhaberinnen und -Inhaber aus versicherten Gründen nicht anreisen können. Dazu zählen plötzlich eintretende und unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb ihres Einflussbereichs liegen, etwa schwere und unerwartete Erkrankungen. In diesen Fällen sieht die Versicherung eine Erstattung des Ticketpreises vor.

Verfügbar ist das Angebot über die offizielle Internetseite von Milano Cortina 2026. Es richtet sich an Einwohnerinnen und Einwohner Italiens, Frankreichs, Österreichs, der Niederlande, der Schweiz und Deutschlands.

Ticket-Versicherung für Olympische und Paralympische Winterspiele

Ricky Horowitz, Chief Sales Officer Travel bei Allianz Partners, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, die bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Winterspiele zu unterstützen und Fans die Sicherheit zu geben, dass ihre Ticketkäufe geschützt sind falls unvorhergesehene Umstände eine Teilnahme verhindern sollten.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Anknüpfend an den Erfolg von Paris 2024 unterstreiche die Partnerschaft das langfristige Engagement für innovative Lösungen, die Vertrauen und Verlässlichkeit böten. „Nach 20 Jahren Partnerschaft zwischen der Allianz und den Paralympischen Spielen sind wir stolz darauf, erneut einen Beitrag zum olympischen Geist zu leisten und Fans dabei zu unterstützen, diese außergewöhnlichen Ereignisse sorgenfrei zu genießen“, so Horowitz weiter.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/versicherungsschutz-fuer-olympia-tickets-allianz-partners-kooperiert-mit-milano-cortina-2026-710176/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.