Versicherungsschutz für Olympia-Tickets: Allianz Partners kooperiert mit Milano Cortina 2026

Allianz Partners geht eine strategische Partnerschaft mit den Organisatoren der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 ein. Ziel der Kooperation ist es, Ticketkäufe für die Spiele mit einem ergänzenden Versicherungsschutz abzusichern. Das Angebot soll Fans mehr Planungssicherheit geben, wenn sie Eintrittskarten für die Wettbewerbe erwerben.

Die Ticket-Versicherung lässt sich direkt beim Kauf der Eintrittskarten hinzufügen. Sie greift, wenn Ticket-Inhaberinnen und -Inhaber aus versicherten Gründen nicht anreisen können. Dazu zählen plötzlich eintretende und unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb ihres Einflussbereichs liegen, etwa schwere und unerwartete Erkrankungen. In diesen Fällen sieht die Versicherung eine Erstattung des Ticketpreises vor.

Verfügbar ist das Angebot über die offizielle Internetseite von Milano Cortina 2026. Es richtet sich an Einwohnerinnen und Einwohner Italiens, Frankreichs, Österreichs, der Niederlande, der Schweiz und Deutschlands.

Ticket-Versicherung für Olympische und Paralympische Winterspiele

Ricky Horowitz, Chief Sales Officer Travel bei Allianz Partners, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, die bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Winterspiele zu unterstützen und Fans die Sicherheit zu geben, dass ihre Ticketkäufe geschützt sind falls unvorhergesehene Umstände eine Teilnahme verhindern sollten.“

Anknüpfend an den Erfolg von Paris 2024 unterstreiche die Partnerschaft das langfristige Engagement für innovative Lösungen, die Vertrauen und Verlässlichkeit böten. „Nach 20 Jahren Partnerschaft zwischen der Allianz und den Paralympischen Spielen sind wir stolz darauf, erneut einen Beitrag zum olympischen Geist zu leisten und Fans dabei zu unterstützen, diese außergewöhnlichen Ereignisse sorgenfrei zu genießen“, so Horowitz weiter.