Warum Bitcoin trotz Crash über 100.000 Dollar steigen kann

Bitcoin hat ein historisches Jubiläum erreicht: Der 20-millionste Bitcoin wurde geschürft. Trotzdem erklären Kritiker Bitcoin wieder einmal für tot und warnen vor Quantencomputern, Crashs und dem Ende von BTC. Doch ein Blick auf die Geschichte zeigt: Bitcoin hat sich bisher aus jeder Krise stärker zurückgekämpft. Warum Michael Saylor weiterhin massiv Bitcoin kauft und weshalb BTC für viele der beste Schutz in der kommenden KI-Revolution sein könnte. Außerdem geht es um die langfristigen Aussichten für Bitcoin, die möglicherweise besser sind als je zuvor.