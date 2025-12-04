Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Wealthcap illuminiert vier Hochhäuser in München zu „Deutschlands größtem Adventskranz“

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Wealthcap/Scrivo
Die Fenster der Hochhäuser werden, weithin sichtbar, weiß und rot erleuchtet, so dass die Form einer Kerze entsteht.

Wealthcap will die bislang als Bürostandort genutzten "Ten Towers" im Münchner Stadtteil Berg am Laim als gemischt genutztes Quartier neu entwickeln. Anlässlich der Einreichung des Bauantrags macht das Unternehmen mit einer besonderen Aktion auf das Projekt aufmerksam. Die Kommunikation allerdings ist nicht ganz glücklich.

Vier der fünf markanten Doppeltürme des Ensembles werden im Advent nacheinander als Adventskerzen illuminiert: An jedem Adventssonntag soll ein weiterer Turm in weiß und rot beleuchtet werden. Die Aktion gebe den künstlerischen Startschuss für die Transformation des Areals in ein vielfältig nutzbares Quartier, die mit der Einreichung des Bauantrags vor wenigen Tagen einen wichtigen Meilenstein erreicht habe, so Wealthcap.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Aktion ist sicherlich gut gemeint, vor allem die Überschrift der von der Agentur Scrivo verbreiteten Pressemitteilung ist jedoch nicht sonderlich glücklich: „Ten Towers, vier Kerzen: Hochhaus-Ensemble in München wird zu Deutschlands größtem Adventskranz“.

Das wirkt angesichts des katastrophalen Hochhausbrands in Hongkong, wo vor wenigen Tagen sieben Wohn-Hochhäuser in Flammen standen und über 150 Menschen ums Leben kamen, etwas deplatziert. Zwar erfolgt die Illuminierung der „Ten Towers“ lediglich elektrisch durch Beleuchtung der Fenster von innen, aber fast jeder wird die Bilder aus Hongkong gesehen haben und nicht wenige dürften bei „Hochhäuser als Kerzen“ entsprechende Assoziationen haben (jedenfalls der Verfasser dieser Meldung), zumal dort in vielen Fenstern echte Flammen loderten.

Aktuell 51.000 Quadratmeter Bürofläche

Zu den Fakten: Die „Ten Towers“, ursprünglich als reines Büroensemble geplant, werden aktuell als gemischt genutztes Quartier neu entwickelt. Das Areal bietet den Angaben zufolge künftig nicht nur Büroflächen, sondern wird um ein Hotel mit 244 Zimmern ergänzt. Mittelfristig sollen zudem Wohnnutzungen integriert werden.

Aktuell stehen in den „Ten Towers“ noch rund 51.000 Quadratmeter vermietbare Fläche zur Verfügung. Der Komplex umfasst neben den fünf Turmpaaren rund 43.000 Quadratmeter parkartige Grün- und Freiflächen. Hohe Nachhaltigkeitsstandards bei der Revitalisierung sollen die Türme für DGNB Platin qualifizieren. Ob Wealthcap das Projekt auf eigene Rechnung oder für Dritte beziehungsweise einen Fonds realisiert, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/wealthcap-illuminiert-vier-hochhaeuser-in-muenchen-zu-deutschlands-groesstem-adventskranz-707492/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.