Wechsel an der Spitze des Axa-Exklusivvertriebs: Grieswald folgt auf Schneider

Axa Deutschland besetzt die Leitung des Exklusivvertriebs zum ersten Januar neu. Alexander Grieswald, bislang Leiter der Vertriebsdirektion Nord, übernimmt die Funktion von Christiane Schneider. Sie verlässt das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch, um sich beruflich neu zu orientieren. Die Leitung der Vertriebsdirektion Nord bleibt zunächst bei Grieswald, bis eine Nachfolge feststeht.

Grieswald ist seit dem Jahr 2015 bei Axa Deutschland tätig und war seitdem in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb und in der Konzernentwicklung aktiv. Seit Januar 2025 verantwortet er die Vertriebsdirektion Nord, zuvor war er Geschäftsführer der Axa Direktberatung. Dort legte er nach Unternehmensangaben den Grundstein für eine erfolgreiche Wachstumsstrategie. Seine Erfahrung aus Konzeption und operativer Steuerung soll nun in die Führung des Exklusivvertriebs einfließen.

Rückblick auf die Amtszeit von Christiane Schneider

Christiane Schneider leitete den Exklusivvertrieb seit dem Jahr 2020. Sie prägte in dieser Zeit die Transformation des Bereichs und steuerte den Vertrieb durch die Herausforderungen der Pandemie. Unter ihrer Führung entstanden Impulse, die die Zukunftsfähigkeit des Bereichs stärken sollten. Kayum Guerrero, Vertriebsvorstand von Axa Deutschland dankte Schneider für ihre herausragende Arbeit. „Ihre Entscheidung bedauere ich, wünsche ihr aber für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Zugleich freue ich mich sehr, dass Alexander ihre Nachfolge übernimmt. Mit seiner vielseitigen Erfahrung in Konzeption und operativer Umsetzung wird er die Weiterentwicklung des EVT erfolgreich fortführen und vorantreiben.“

Erwartungen an den neuen Leiter

Grieswald beschreibt die Rolle des Exklusivvertriebs als zentrales Element der Kundenbeziehung. Er stehe für hervorragende Beratung und einen engen, vertrauensvollen Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. „Wir wollen unsere Vertriebskraft weiter stärken, weil sie ein entscheidender Schlüssel zu Kundenzufriedenheit und nachhaltigem Wachstum ist“, sagt Grieswald. Er kündigt zudem an, die Zusammenarbeit mit seinen Teams und den Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern eng auszubauen.