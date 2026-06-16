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Wie Garbe und Berkeley gemeinsam den US-Immobilienmarkt erschließen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Garbe
Christopher Garbe, Managing Partner von Garbe.

Das Hamburger Immobilienunternehmen Garbe expandiert über ein Joint Venture mit Berkeley Investments in die USA. Das gemeinsame Unternehmen konzentriert sich zunächst auf den Raum Boston und bündelt die Expertise in den Bereichen Logistik, Wohnen und Life Sciences. Welche Ziele die transatlantische Kooperation anstrebt.

Der Hamburger Investmentmanager Garbe weitet seine Geschäftsaktivitäten auf den US-amerikanischen Markt aus. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen ein strategisches Joint Venture mit dem in Boston ansässigen Immobilieninvestor und Projektentwickler Berkeley Investments gegründet, teilt Garbe mit.

Im Zuge dieser Vereinbarung übernimmt die europäische Immobilienplattform eine 50-prozentige Beteiligung an dem US-Partner. Die neu geschaffene Plattform konzentriert sich auf die Assetklassen Industrie, Logistik, Wohnimmobilien sowie Objekte aus dem Bereich Life Sciences, wobei der geografische Fokus zu Beginn auf der Region Boston liegt.

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Die beiden Partner knüpfen mit diesem Schritt an eine langjährige Verbindung an. Die Gesellschafter von Garbe sind bereits seit über 20 Jahren gemeinsam mit Berkeley auf dem Immobilienmarkt in Boston aktiv. Das Joint Venture soll diese bewährte Zusammenarbeit nun in eine institutionalisierte Wachstumsplattform für die Vereinigten Staaten überführen.

Transatlantische Synergien für institutionelle Investoren

„Die Expansion in die Vereinigten Staaten durch dieses Joint Venture mit Berkeley Investments ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Garbe zu einer globalen Immobilienplattform“, betont Christopher Garbe, Managing Partner von Garbe. „Berkeleys unternehmerische Kultur, vertikal integrierte Kompetenzen und tiefgreifende Expertise in den Bereichen Life Sciences sowie urbaner Wohn- und Mixed-Use-Entwicklung ergänzen unsere Stärken über die Geschäftsfelder Beds, Sheds und Infrastructure hinweg auf natürliche Weise. Diese Partnerschaft vereint zwei Unternehmen, die unternehmerischen, alpha-orientierten Ansatz bei Immobilieninvestitionen teilen – und eine gemeinsame Gesellschafterhistorie, die das Vertrauen und die gemeinsame Ausrichtung im Kern dieses Vorhabens untermauert.“

Die Struktur der Kooperation sieht vor, die spezifischen Stärken beider Partner zusammenzuführen. Garbe bringt seine europaweit etablierte Kapitalmarkterfahrung in die Partnerschaft ein. Berkeley steuert die lokale Marktkenntnis, Kompetenzen in der Schaffung von Baurecht sowie seine Erfolgsbilanz bei Projektentwicklungen über verschiedene US-Immobilienklassen hinweg bei. Ziel der strategischen Allianz ist es, Investmentchancen von institutioneller Qualität in wachstumsstarken Regionen der USA zu identifizieren, zu strukturieren und mit Kapital zu unterlegen.

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