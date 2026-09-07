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Yellow Hive wird Fördermitglied im AfW Bundesverband Finanzdienstleistung

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Yellow Hive
Tom Rohrbach, CEO von Yellow Hive Germany.

Die niederländische Maklergruppe Yellow Hive ist dem AfW Bundesverband Finanzdienstleistung als Fördermitglied beigetreten. Das Unternehmen ist seit 2011 aktiv und vereint rund 170 unabhängige Maklerunternehmen in drei Ländern. Was das für den deutschen Maklermarkt bedeutet.

Die europäische Maklergruppe Yellow Hive mit Hauptsitz in den Niederlanden ist neues Fördermitglied im AfW Bundesverband Finanzdienstleistung. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist heute in den Niederlanden, Deutschland und Spanien aktiv. Rund 170 unabhängige Maklerunternehmen haben sich der Gruppe bislang angeschlossen; in den Niederlanden zählt Yellow Hive nach eigenen Angaben zu den größten Versicherungsmaklern.

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Das Geschäftsmodell von Yellow Hive setzt auf Beteiligungen an bestehenden Maklerunternehmen, kombiniert mit Dienstleistungen rund um Technologie sowie Versicherungs- und Finanzprodukte aus Deutschland und den Niederlanden. Die Gruppe positioniert sich dabei ausdrücklich nicht als reiner Konsolidierer, sondern als langfristiger Partner für selbstständige Unternehmer.

Yellow Hive setzt auf unternehmerische Unabhängigkeit

„Der unabhängige Versicherungsmakler spielt eine zentrale Rolle für eine qualitativ hochwertige Beratung der Kundinnen und Kunden. Unser Ziel ist es, Maklern weit mehr zu bieten als eine Nachfolgelösung oder Beteiligung. Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnern eine führende europäische Plattform schaffen, die durch innovative Produkte, digitale Lösungen, unternehmerische Freiheit und den Austausch über Ländergrenzen hinweg überzeugt. Die Fördermitgliedschaft im AfW ist für uns daher ein klares Bekenntnis zum unabhängigen Maklermarkt und zu einer starken Interessenvertretung der Branche“, sagt Tom Rohrbach, CEO von Yellow Hive Germany.

AfW begrüßt europäischen Zugang

Matthias Wiegel, Generalbevollmächtigter für Fördermitgliedsgewinnung und -betreuung des AfW freut sich über das neue Fördermitglied im AfW. „Mit seinem europäischen Ansatz und dem klaren Bekenntnis zum unabhängigen Maklermarkt gewinnt der Verband einen starken Partner. Das Engagement von Yellow Hive trägt dazu bei, die Interessen unabhängiger Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler sowie Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister weiter zu stärken.“

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