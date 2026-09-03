Altersvorsorgereform: Going Public bietet Kompaktlehrgang für Vermittler an

Mit dem Inkrafttreten des Altersvorsorgereformgesetzes zum 1. Januar 2027 kommen Millionen bestehende Riester-Verträge auf den Prüfstand – und damit auf die Agenda von Finanzberatern. Going Public hat dafür einen Online-Kompaktlehrgang entwickelt, der Vermittler noch vor dem Stichtag fit machen soll.

Das Altersvorsorgereformgesetz (AVRG) ordnet die staatlich geförderte private Altersvorsorge grundlegend neu. Für Vermittler bedeutet das: Rund 15 Millionen bestehende Riester-Verträge müssen auf ihre Zukunftstauglichkeit geprüft werden. Gleichzeitig rücken neue Zielgruppen in den Fokus – von ETF-Sparern bis zu Gewerbetreibenden und Freiberuflern, die bislang keinen Zugang zur Riester-Förderung hatten.

Die Berliner Bildungsakademie Going Public reagiert darauf mit einem Online-Kompaktlehrgang, der ab sofort buchbar ist. Für 89 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer können Berater das nötige Fachwissen im Selbststudium erwerben – zeitlich und örtlich unabhängig, auch auf Tablet oder Smartphone.

Fünf Lerneinheiten mit IDD-Anerkennung

Der Lehrgang gliedert sich in fünf Web Based Trainings. Sie behandeln die Grundlagen des AVRG, den Kreis der förderberechtigten Personen und Produkte sowie die staatliche Förderung. Zwei weitere Einheiten widmen sich dem Beratungsgespräch und der praktischen Frage, ob ein bestehender Riester-Vertrag weitergeführt oder in ein Altersvorsorgedepot überführt werden sollte. Für die Versicherungsvermittlung anrechenbar sind 182 Minuten IDD-Weiterbildungszeit. Nach Abschluss erhalten Teilnehmer ein Zertifikat.

Während des Kurses steht ein KI-Chatbot rund um die Uhr zur Verfügung, der fachliche Fragen auf Basis geprüfter Going-Public-Inhalte beantwortet. Der Zugang zur Lernplattform ist auf drei Monate befristet. Für Unternehmen, die interne Schulungen bevorzugen, gestaltet Going Public den Lehrgang auf Wunsch individuell.

„Das Altersvorsorgereformgesetz stellt Millionen Verträge auf den Prüfstand“, sagt Dr. Wolfgang Kuckertz, Vorstand von Going Public. „Damit stellt sich die Frage, wer diese Kundinnen und Kunden künftig fundiert begleitet. Mit dem Kompaktlehrgang geben wir Vermittlerinnen und Vermittlern in wenigen Einheiten das nötige Wissen an die Hand, professionell zu beraten. So führen sie Beratungsgespräche erfolgreich, noch bevor das Gesetz in Kraft tritt.“

Altersvorsorgedepot erfordert Erlaubnis nach § 34f GewO

Wer das fondsbasierte Altersvorsorgedepot künftig aktiv vermitteln möchte, benötigt eine Erlaubnis nach Paragraph 34f der Gewerbeordnung. Für Berater, die dieses Produkt in ihr Portfolio aufnehmen wollen, bietet Going Public einen separaten Vorbereitungslehrgang auf die IHK-Sachkundeprüfung an. Der KI-gestützte Online-Lehrgang zur Finanzanlagenfachmann-Prüfung ist ab 399 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer buchbar und kann jederzeit begonnen werden.