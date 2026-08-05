Flugzeugfonds beleben den Zweitmarkt, Immobilien bleiben unter Druck

Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG hat im Juli einen leicht höheren Handelsumsatz erzielt als im Vormonat. Die Zahl der Transaktionen blieb mit 514 nahezu unverändert, nach 519 Abschlüssen im Vormonat.

Der Durchschnittskurs über alle gehandelten Beteiligungen sank auf 53,34 Prozent und markierte damit den niedrigsten Stand des Jahres. Im Juni hatte dieser Wert noch bei 58,84 Prozent gelegen. Ausschlaggebend waren erneut die rückläufigen Kurse im Immobiliensegment. Dessen Anteil am gesamten Handelsvolumen lag mit 65,65 Prozent allerdings unter dem sonst üblichen Niveau.

Im Segment der Immobilienbeteiligungen wurden 314 Transaktionen registriert, nach 357 im Juni. Vor allem Beteiligungen an deutschen Einkaufszentren standen erneut unter Druck und wechselten mit Abschlägen den Besitzer. Der durchschnittliche Handelskurs fiel auf 58,14 Prozent und näherte sich damit dem bisherigen Jahrestief von 57,56 Prozent aus dem Januar.

Flugzeugfonds sorgen für mehr Dynamik

Deutlich lebhafter entwickelte sich der Handel mit den unter Sonstige Beteiligungen zusammengefassten Assetklassen. Dazu zählen Private Equity-, Erneuerbare-Energien- und Flugzeugfonds. Der Segmentumsatz stieg auf den bisherigen Jahresrekord. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Transaktionen von 78 auf 149.

Besonders gefragt waren Flugzeugfonds. Hintergrund waren mögliche Leasing-Rückkäufe durch Fluggesellschaften, die zu einer erhöhten Handelsaktivität und teilweise steigenden Kursen führten. Der Durchschnittskurs des Segments verbesserte sich von 42,63 Prozent auf 43,28 Prozent und erreichte damit ebenfalls den höchsten Stand des laufenden Jahres.

Schiffsbeteiligungen bleiben stabil

Im Markt für Schiffsbeteiligungen zeigte sich gegenüber den Vormonaten kaum Veränderung. Beteiligungen an LNG-Tankern blieben trotz anhaltenden Verkaufsdrucks stabil. Unterstützend wirkten sich verlängerte Charterverträge bei drei Fonds aus. Auch Container- und Öltankerbeteiligungen blieben gefragt, wobei das Angebot weiterhin begrenzt war. Die Zahl der Transaktionen sank von 84 auf 51. Der Durchschnittskurs lag mit 46,73 Prozent nahezu auf dem Niveau des Vormonats von 45,73 Prozent.