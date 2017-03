Insurtech: Versicherungs-Plattform Element beantragt Sachversicherer-Lizenz

Wie Berliner Fintech-Schmiede Finleap mitteilt, hat sie eine digitale Versicherungs-Plattform gegründet. Derzeit befindet sich “Element” demnach im Antragsprozess für eine Sachversicherer-Lizenz bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Nach eigenen Angaben möchte Finleap mit der neu gegründeten digitalen Versicherungs-Plattform Element das Engagement im Versicherungsbereich weiter ausbauen. Die Versicherungsbranche ist laut Finleap nicht in der Lage, “die notwendige Entwicklungs- und Prozessgeschwindigkeit zu bieten, die Kunden und Partner heute erwarten und aus anderen Branchen kennen”.

Hier will die Versicherungs-Plattform Element mit ihrem Angebot ansetzen. Durch die Kombination von verschiedenen Versicherungsleistungen und Partnern will das Insurtech demnach neue Versicherungsprodukte schaffen.

Dieses modulare System soll Kundenbedürfnisse individuell und bestmöglich erfüllen. Das Angebot richtet sich demnach sowohl an Insurtechs, als auch an etablierte Versicherungen und Vermittler, “die Prozesse optimieren beziehungsweise digitalisieren wollen”. Auch mit Unternehmen, die Versicherungsleistungen neu in ihr Angebot aufnehmen wollen, wird eine Zusammenarbeit angestrebt.

Element hat Sachversicherer-Lizenz beantragt

“Wir bieten die Infrastruktur für unsere Partner, damit sie innovative und digitale Angebote schaffen können. Sie kennen ihre Kunden besser und eine Lösung, die direkt aus einem Kundenwunsch entsteht, sind die vielversprechendsten Innovationen”, sagt Ramin Niroumand, Mit-Gründer und Geschäftsführer von Finleap.

Element hat laut Finleap eine Sachversicherer-Lizenz gemäß Ver­sicherungs­auf­sichts­gesetz bei der Bafin beantragt. Der Antragsprozess ist demnach noch nicht abgeschlossen. Finleap ist schon länger im Versicherungsbereich aktiv. So hatte die Fintech-Schmiede bereits im Juni 2015 den digitalen Versicherungsmakler Clark gegründet.

“Mit der Versicherungs-App Clark haben wir bereits erfolgreich die Kundenschnittstelle digitalisiert, jetzt wollen wir mit Element auch in den Bereichen Versicherungsprodukte und -prozesse den Grad der Innovationen und der Automatisierung auf ein neues Level heben”, erläutert Finleap-Geschäftsführer Niroumand. (jb)

Foto: Finleap

Mehr zum Thema:

Achtung, Insurtechs: Vier Gründe, warum Versicherer die junge Konkurrenz im Blick haben sollten

Insurtechs Top, Fintechs Flop

Die Digitalisierungsschmieden der Versicherer