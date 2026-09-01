Hitliste Maklerpools 2026 – Statements: pma, SDV, Germanbroker, Definet

Im Rahmen der Hitliste der Maklerpools 2026 hat Cash. die Unternehmen um Kommentare zum abgelaufenen Jahr und zu 2026 gebeten, die im Artikel nur teilweise berücksichtigt werden konnten. Cash. bringt sie sukzessive in voller Länge. Heute: pma, SDV, Germanbroker, Definet.

Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer, pma (Rang 12):

„Das Geschäftsjahr 2025 verlief für unser Unternehmen insgesamt solide. Umsatz und Ertrag entwickelten sich wie erwartet. Gleichzeitig haben wir gezielt in Beratungskompetenz, die Weiterentwicklung unseres Angebots sowie in die Optimierung technischer Prozesse investiert, um unsere Marktposition langfristig zu stärken.

Für das laufende Jahr 2026 richtet sich der Blick insbesondere auf die Entwicklung der Altersvorsorge. Mit dem neuen Produkt befindet sich dieser Markt in einer Phase grundlegender Veränderungen. Aktuell beobachten wir eine gewisse Zurückhaltung auf Kundenseite. Wie schnell sich die neuen Rahmenbedingungen etablieren und welche Auswirkungen sie auf den Markt in den Jahren 2027 und 2028 haben werden, lässt sich derzeit noch nicht verlässlich abschätzen.

Positiv entwickelt haben sich hingegen andere Geschäftsfelder: Sowohl die Krankenversicherung als auch die Geldanlage verzeichnen wir eine erfreuliche Nachfrage. Insgesamt sehen wir unser Unternehmen deshalb gut aufgestellt.“

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