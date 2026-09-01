Newsletter
Podcast
Videos
Suche
EXKLUSIV

Hitliste Maklerpools 2026 – Statements: pma, SDV, Germanbroker, Definet

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: pma
Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer pma

Im Rahmen der Hitliste der Maklerpools 2026 hat Cash. die Unternehmen um Kommentare zum abgelaufenen Jahr und zu 2026 gebeten, die im Artikel nur teilweise berücksichtigt werden konnten. Cash. bringt sie sukzessive in voller Länge. Heute: pma, SDV, Germanbroker, Definet.

Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer, pma (Rang 12):

„Das Geschäftsjahr 2025 verlief für unser Unternehmen insgesamt solide. Umsatz und Ertrag entwickelten sich wie erwartet. Gleichzeitig haben wir gezielt in Beratungskompetenz, die Weiterentwicklung unseres Angebots sowie in die Optimierung technischer Prozesse investiert, um unsere Marktposition langfristig zu stärken.

Für das laufende Jahr 2026 richtet sich der Blick insbesondere auf die Entwicklung der Altersvorsorge. Mit dem neuen Produkt befindet sich dieser Markt in einer Phase grundlegender Veränderungen. Aktuell beobachten wir eine gewisse Zurückhaltung auf Kundenseite. Wie schnell sich die neuen Rahmenbedingungen etablieren und welche Auswirkungen sie auf den Markt in den Jahren 2027 und 2028 haben werden, lässt sich derzeit noch nicht verlässlich abschätzen.
Positiv entwickelt haben sich hingegen andere Geschäftsfelder: Sowohl die Krankenversicherung als auch die Geldanlage verzeichnen wir eine erfreuliche Nachfrage. Insgesamt sehen wir unser Unternehmen deshalb gut aufgestellt.“ 

Nächste Seite: SDV AG

Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

1 2 3 4Startseite

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Das könnte Sie auch interessieren:
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/hitliste-maklerpools-2026-statements-pma-sdv-germanbroker-definet-724855/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.