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Hitliste Maklerpools 2026 – Statements: Degenia, Finet, Sachpool, Midema, Allfinanztest, Qualitypool

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Veröffentlichung: - Lesezeit 3 min
Foto: Degenia/MAI_
Halime Koppius, Degenia

Im Rahmen der Hitliste der Maklerpools 2026 hat Cash. die Unternehmen um Kommentare zum abgelaufenen Jahr und zu 2026 gebeten, die im Artikel nur teilweise berücksichtigt werden konnten. Cash. bringt sie sukzessive in voller Länge. Heute: Degenia, Finet, Sachpool, Midema, Allfinanztest, Qualitypool

Halime Koppius, Vorstand, Degenia Versicherungsdienst AG (Rang 18):

„Die fortschreitende Marktkonsolidierung zeigt uns vor allem eines: Echte Unabhängigkeit ist heute ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Weil wir als eigenständiges Unternehmen ohne externe Investoren agieren, können wir schnell, flexibel und ausschließlich im Interesse unserer Vertriebspartner und deren Mandanten handeln. Dass dieser Weg der richtige ist, belegt unser Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von über 21 Millionen Euro.

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Auch im Jahr 2026 wollen wir beweisen, dass unser werteorientierter Kurs die beste Antwort auf die Marktveränderungen ist. Unser Ziel ist es, durch transparente Versicherungslösungen und erstklassigen Service die erste Adresse für alle freien Vermittler zu bleiben, die genau wie wir diesen selbstbestimmten Weg schätzen.“

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