Hitliste Maklerpools 2026 – Statements: BCA, 1:1, DEMV, vfm

Im Rahmen der Hitliste der Maklerpools 2026 hat Cash. die Unternehmen um Kommentare zum abgelaufenen Jahr und zu 2026 gebeten, die im Artikel nur teilweise berücksichtigt werden konnten. Cash. bringt sie sukzessive in voller Länge. Heute: BCA, 1:1 Assekuranzservice, DEMV, vfm-Gruppe.

Dr. Frank Ulbricht, Vorstand, BCA AG (Rang 8):

„Die BCA AG hat das Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen Marktumfeld solide abgeschlossen. Wir sind in beiden Kernsparten Investment und Versicherungen gewachsen und haben einen neuen Umsatzhöchststand erreicht.

Zugleich haben planmäßige Investitionen in IT, Servicekapazitäten sowie moderne Vertriebsprozesse das Ergebnis geprägt. Diese Investitionsphase ist inzwischen abgeschlossen. Damit haben wir die operative Basis gelegt, um das Aufgebaute 2026 in Überschuss und weiteres Wachstum zu übersetzen.“

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