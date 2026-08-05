Axa steigt zum Titelpartner der Deutschen Golf Liga auf – Vertrag bis 2029

Der Deutsche Golf Verband (DGV), die Deutsche Golf Sport GmbH (DGS) und die Axa Deutschland haben eine Titelpartnerschaft für die Deutsche Golf Liga (DGL) vereinbart. Ab der Saison 2027 trägt der bundesweite Mannschaftswettbewerb den Namen Axa Deutsche Golf Liga presented by All4Golf; der Vertrag läuft zunächst bis Ende 2029.

Die Partnerschaft erstreckt sich auf die gesamte Ligastruktur – von den regionalen Spielklassen über die 1. Bundesliga bis zum Final Four, dem Saisonhöhepunkt, bei dem die besten Damen- und Herrenmannschaften Deutschlands die nationalen Mannschaftsmeistertitel im Matchplay-Format ausspielen. Die Axa wird in den offiziellen Ligatitel und das Logo eingebunden und ist zudem an den Spieltagen, in der Ligakommunikation, im Livescoring sowie auf den digitalen Plattformen der DGL präsent. Nach Angaben der Beteiligten ist es das umfangreichste Gesamtengagement, das ein Unternehmen bislang in der Geschichte der Deutschen Golf Liga eingegangen ist.

DGV-Präsident Claus M. Kobold sagt: „Mit Axa gewinnen wir einen starken und langfristig orientierten Partner. Das Engagement einer Titelpartnerschaft der DGL ist ein klares Bekenntnis zu unseren Strukturen, unseren Golfclubs und den Menschen, die unseren Sport tragen. Gemeinsam wollen wir neue Impulse setzen und die positive Entwicklung des Golfsports in Deutschland konsequent fortführen.“

Final Four als Aushängeschild der Liga

Die Deutsche Golf Liga ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Der Wettbewerb erreicht nach Verbandsangaben jährlich hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer – unter anderem durch die Live-Übertragung des Final Four bei MagentaSport. Hinter der Liga stehen rund 687.000 organisierte Golfspielerinnen und Golfspieler in mehr als 700 Vereinen; der DGV zählt damit zu den zehn mitgliederstärksten Sportverbänden Deutschlands.

Robert Bruck, Geschäftsführer der Deutschen Golf Sport GmbH, sagt: „Die Titelpartnerschaft der Deutschen Golf Liga ist in dieser Form einzigartig. Mit dem Engagement der Axa entsteht die Chance, die DGL und damit den deutschen Golfsport auf mehreren Ebenen weiterzuentwickeln und zugleich den Anspruch der DGL als Europas größte Golfliga weiter auszubauen.“

Axa mit 12,8 Milliarden Euro Beitragseinnahmen

Für die Axa fügt sich die DGL-Partnerschaft in ein bestehendes Sportsponsoring ein, zu dem die langjährige Zusammenarbeit mit dem FC Liverpool, das Engagement bei der UEFA Women’s Euro 2025 sowie die Axa Winterwochen 2026 gehören. Der Konzern erzielte 2025 in Deutschland Beitragseinnahmen von 12,8 Milliarden Euro und beschäftigte 8.362 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.