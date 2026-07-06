Barmenia und Medgate starten erstes Kinderwunschprogramm für PKV-Vollversicherte

Die Barmenia Krankenversicherung und Medgate Deutschland haben im Juni 2026 das telemedizinische Kinderwunschprogramm Lunara+ gestartet. Es richtet sich an vollversicherte Frauen zwischen 18 und 42 Jahren, bei denen seit mindestens drei Monaten keine Schwangerschaft eingetreten ist und keine bekannten Kontraindikationen vorliegen. Die Teilnahme ist freiwillig, die Kosten werden im tariflichen Umfang erstattet.

Barmenia und Medgate bezeichnen „Lunara+“ als erstes Angebot dieser Art im privaten Krankenversicherungsmarkt. Hintergrund ist eine laut Unternehmen bestehende Versorgungslücke: Fast jede dritte kinderlose Frau zwischen 20 und 45 Jahren in Deutschland hat einen unerfüllten Kinderwunsch, während zwischen allgemeiner gynäkologischer Beratung und spezialisierter Reproduktionsmedizin bislang kein strukturierter Zwischenschritt existiert.

„Zwischen allgemeiner Beratung und hochspezialisierter Reproduktionsmedizin fehlt bislang ein strukturierter, personalisierter Versorgungsansatz“, sagt Jörg Weise, Geschäftsführer von Medgate Deutschland. Mit „Lunara+“ schaffe man eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage, die den passenden nächsten Schritt klarer mache. „Und dort, wo eine reproduktionsmedizinische Behandlung sinnvoll ist, optimal darauf vorbereitet“, sagt Weise.

Zyklusdiagnostik, Behandlungsschema und telemedizinische Begleitung

Das Programm kombiniert drei Elemente: präzise Zyklusdiagnostik über ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt, ein wissenschaftliches Behandlungsschema sowie telemedizinische Betreuung. Zum Einsatz kommt der OvulaRing, ein vaginal getragenes Gerät, das kontinuierlich die Körperkerntemperatur misst und alle fünf Minuten Messwerte speichert. Auf Basis dieser Daten leiten Ärztinnen individuelle Behandlungspfade ab, die eine Schwangerschaft auf natürlichem Weg unterstützen sollen.

Die Patientinnen beginnen mit einer telemedizinischen Erstanamnese. Im weiteren Verlauf erfolgen die kontinuierliche Zykluserfassung sowie bis zu drei ärztliche Konsultationen. Falls medizinisch erforderlich, kann im Einzelfall zusätzliche Diagnostik wie Ultraschalluntersuchungen oder Labortests koordiniert werden. Das Programm ist auf zwölf bis 15 Monate ausgelegt.

Tritt bis zum Ende des Programms keine Schwangerschaft auf natürlichem Weg ein, folgt eine Abschlusskonsultation mit einer individuellen Handlungsempfehlung. Medgate verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Telemedizin.

Pilotprojekt vorerst bis Ende 2028

„Wir verstehen uns als Lifetime-Partner unserer Kundinnen und Kunden“, sagt Christian Ritz, Vorstand Gesundheit der BarmeniaGothaer. „Das bedeutet, sie in allen Lebensphasen verlässlich zu begleiten – gerade auch in sensiblen Situationen wie einem unerfüllten Kinderwunsch. Mit Lunara+ bieten wir eine Lösung, die medizinische Expertise, persönliche Betreuung und moderne Technologie verbindet, und das alles über eine Plattform.“

„Lunara+“ startet als Pilotprojekt und ist zunächst bis Ende 2028 angelegt. Für die Barmenia reiht sich das Angebot in den Ausbau digital unterstützter Gesundheitsleistungen ein.