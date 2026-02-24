Baufinanzierung 2025: Darlehenssummen steigen um fünf Prozent

Wer 2025 in Deutschland eine Immobilie finanziert, nimmt im Schnitt 322.421 Euro Darlehen auf. Das sind fünf Prozent mehr als im Vorjahr mit 307.900 Euro. Grundlage sind interne Abschlussdaten des Finanzdienstleisters Dr. Klein.

Ein einheitlicher Trend über alle Bundesländer hinweg ist jedoch nicht zu erkennen. Während die durchschnittlichen Kreditsummen in vielen Regionen steigen, gehen sie in vier Ländern zurück: im Saarland, in Thüringen, in Berlin und in Brandenburg. Damit unterscheidet sich die Entwicklung deutlich von der Situation vor zwei Jahren, als nahezu flächendeckend steigende Darlehenssummen zu beobachten waren.

Bayern bleibt auch 2025 das Bundesland mit den höchsten durchschnittlichen Darlehenssummen. Dort finanzieren Käuferinnen und Käufer im Schnitt 386.652 Euro. Am unteren Ende der Skala liegt das Saarland mit 233.227 Euro. Die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert beträgt damit 153.425 Euro.

Im Saarland fällt die Kreditsumme im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent. 2024 lag sie noch bei 247.004 Euro. Damit verzeichnet das Land den stärksten prozentualen Rückgang. In Berlin sinkt die durchschnittliche Darlehenshöhe um zwei Prozent auf 339.547 Euro, in Brandenburg ebenfalls um zwei Prozent auf 299.615 Euro. Thüringen weist mit minus 0,5 Prozent einen leichten Rückgang auf 248.868 Euro aus.

Auffällig ist die Entwicklung in Norddeutschland. Bremen verzeichnet mit einem Plus von 13 Prozent den stärksten Anstieg bundesweit. Die durchschnittliche Kreditsumme steigt dort auf 306.868 Euro. Hamburg folgt mit einem Zuwachs von zehn Prozent auf 343.774 Euro. Auch Mecklenburg-Vorpommern legt mit 12 Prozent deutlich zu und erreicht 273.836 Euro. Schleswig-Holstein bildet im Norden eine Ausnahme. Dort steigt die durchschnittliche Darlehenshöhe lediglich um ein Prozent auf 257.251 Euro.

Während sich die Kreditsummen regional teils deutlich bewegen, bleibt das Alter der Darlehensnehmenden konstant. Im Schnitt sind Käuferinnen und Käufer beim Immobilienerwerb 38 Jahre alt. In Berlin und Brandenburg liegt das Durchschnittsalter mit 40 Jahren etwas darüber. Im Saarland sind Finanzierende mit durchschnittlich 36 Jahren am jüngsten.