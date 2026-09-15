BCA und Vema bauen Investmentkooperation aus

Mit „Vema managed ETF – Wachstum“ erweitern BCA und Vema ihre Zusammenarbeit im Investmentgeschäft. Die Vermögensverwaltungsstrategie setzt überwiegend auf ETFs und soll Vermittlern eine standardisierte Lösung für die kapitalmarktorientierte Beratung bieten.

Der Maklerpool BCA und der Maklerverbund Vema bauen ihre Zusammenarbeit im Investmentgeschäft aus. Künftig stellt Vema die Private-Investing-Strategie „Vema managed ETF – Wachstum“ verstärkt als fondsgebundene Vermögensverwaltung bereit, teilen die beiden Unternehmen mit.

Private Investing ist die fondsgebundene Vermögensverwaltung der BCA-Konzerngesellschaft BfV Bank für Vermögen AG. Anlageberater können die Investmentstrategien den Angaben zufolge auch unter eigener Marke anbieten.

Die Vema-Strategie setzt den Angaben zufolge überwiegend auf eine ETF-basierte Vermögensverwaltung mit globaler Ausrichtung. Investiert wird vor allem in indexorientierte ETFs. Ergänzend können in einzelnen Segmenten klassische Investmentfonds eingesetzt werden. Der vergleichsweise hohe Aktienanteil ist auf langfristige Renditechancen ausgerichtet. Daneben heben die Unternehmen eine breite Diversifikation und Sachwerte als Baustein zum Inflationsschutz hervor.

Gemeinsames Gremium steuert Investmentstrategie

Begleitet wird die Strategie von einem gemeinsamen Investment-Gremium. Ihm gehören unter anderem Dr. Johannes Neder, Vorstand der Vema, und Marc Haegert, Leiter Asset-Management der BfV Bank für Vermögen AG, an. Das Gremium begleitet die Strategie laufend und kann sie an veränderte Marktbedingungen anpassen.

Für Vermittler soll die Vermögensverwaltung den Aufwand bei der laufenden Betreuung von Einzellösungen reduzieren. Statt einzelne Anlagen fortlaufend selbst überwachen zu müssen, können sie auf eine definierte und professionell gesteuerte Strategie zurückgreifen. Nach Angaben der BCA soll dies auch die Einbindung kapitalmarktorientierter Lösungen in Kundengespräche erleichtern.

Digitale Abwicklung über BCA-Systeme

Die technische Abwicklung erfolgt über die digitalen Systeme der BCA. Über den BCA Investment-Shop ist demnach ein Abschluss derzeit bei der FFB mit Click-Protokoll möglich. Weitere Depotbanken können über das Verwaltungsprogramm „Diva“ papierlos per API und digitaler Unterschrift angebunden werden.

„Mit der vertieften Zusammenarbeit schaffen wir für Vema-Partner einen erweiterten Zugang zu professionell gesteuerten Investmentlösungen. Gerade in einem Markt, in dem kapitalmarktorientierte Vorsorge an Bedeutung gewinnt, kommt es darauf an, Investmentexpertise, digitale Prozesse und persönlichen Service so zusammenzuführen, dass daraus konkrete Beratungschancen im Vermittleralltag entstehen“, so Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG und Vorstandsvorsitzender der BfV Bank für Vermögen AG.