Bitcoin verteidigt Support: Impuls durch sinkende Ölpreise?

Das Ende des Krieges im Iran könnte sich als bedeutender Katalysator für den Kryptomarkt erweisen – und zwar über eine klare wirtschaftliche Kausalkette.

Die Rohstofflieferungen, welche durch die Straße von Hormus transportiert werden, decken ca. 20-25% des weltweiten Bedarfs an Öl ab. Wird diese jetzt aufgrund der Entspannung wieder passierbar, stabilisiert sich die Versorgung und drückt den Ölpreis – einem der wichtigsten Inflationstreiber überhaupt. Günstigere Energiepreise senken in der Folge die Verbraucherpreise spürbar, die Inflationsrate gibt nach. Das nimmt Druck von den Zentralbanken – allen voran der US-Notenbank Fed. Mit sinkender Inflation öffnet sich wieder das Fenster für Zinssenkungen, was dringend benötigte Liquidität in die Märkte pumpt.

Für Krypto-Anleger ist genau das entscheidend: Niedrigere Zinsen verbessern die Finanzierungsbedingungen und machen risikoreiche Assets wieder attraktiv. Das Sentiment dreht auf Risk-on – Kapital fließt in Wachstumswerte, und Bitcoin & Co. gehören historisch zu den ersten Nutznießern dieses Stimmungswechsels.

Bemerkenswert ist dabei, wie sich Bitcoin kurz vor Kriegsende technisch verhalten hat: Der Kurs testete abermals die viel beachtete Marke von 58.000 US-Dollar – und hielt. Dieses erfolgreiche Retest eines zentralen Supportniveaus mitten in der Unsicherheitsphase sendet ein starkes Signal: Der Markt hat die schlechten Nachrichten eingepreist, ohne nachhaltig zu brechen.

Autor Dirk Heß ist Geschäftsführer bei nxtAssets.