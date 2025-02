Buchrezension von Celine Nadolny: „Wie Arbeit glücklich macht“

Das Buch beleuchtet die psychologischen und sozialen Dimensionen der Arbeit und deren Einfluss auf Wohlbefinden und Gesundheit. Der Autor nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse und Fallbeispiele, um Wege aus belastenden Situationen aufzuzeigen. Dabei folgt er dem Prinzip: „Love it, change it or leave it“. Dieses Modell strukturiert das Buch und gibt seinen Lesern Orientierung bei beruflichen Herausforderungen.

Das Buch ist in drei Hauptteile gegliedert, die jeweils einen zentralen Ansatz zur Veränderung der Arbeitssituation darstellen:

Love It – Arbeit annehmen und gestalten. Change It – Arbeitsbedingungen aktiv verändern. Leave It – Alternativen suchen und den Beruf wechseln.

Jeder Abschnitt behandelt spezifische Probleme am Arbeitsplatz und bietet praktische Lösungsansätze. Ergänzt wird dies durch Fragebögen und Reflexionshilfen, die den Lesern helfen, ihre berufliche Situation besser zu bewerten.

Kernthesen und zentrale Themen

1. Love It – Arbeit positiv gestalten

Der erste Abschnitt fokussiert auf die Schaffung eines gesundheitsförderlichen Arbeitsumfeldes. Claas Lahmann betont, dass Vertrauen, Wertschätzung und klare Aufgabenverteilung entscheidend sind. Er zeigt, dass bereits kleine Veränderungen die Wahrnehmung von Arbeit nachhaltig verbessern können. Ein Beispiel ist die Betonung der Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit, etwa durch das Bewusstmachen des eigenen Beitrags zum Unternehmenserfolg – auch wenn dieser manchmal auf den ersten Blick nicht ersichtlich scheint.

2. Change It – Belastungen reduzieren

Im zweiten Teil bietet Claas Lahmann konkrete Methoden, um belastende Arbeitsbedingungen zu verbessern. Er adressiert häufige Probleme wie schlechte Teamdynamik, fehlende Anerkennung oder Überforderung. Seine Leser erhalten Werkzeuge zur Konfliktlösung, Stressbewältigung und zum Aufbau von Resilienz. Hierbei stützt er sich auf aktuelle Forschungsergebnisse und Erfahrungsberichte aus seiner klinischen Praxis.

3. Leave It – Veränderung wagen

Der abschließende Abschnitt ermutigt seine Leser, auch einen beruflichen Neustart in Betracht zu ziehen, wenn Veränderungen im aktuellen Umfeld nicht möglich sind oder man schlichtweg bereits alles aus den ersten beiden Kapiteln vergeblich versucht hat. Claas Lahmann verdeutlicht, dass ein bewusster Wechsel oft zu mehr Zufriedenheit führt, sofern dieser gut durchdacht ist. Fallbeispiele zeigen, wie Menschen durch neue Positionen ihre Lebensqualität steigern konnten. Das erfordert sicherlich Mut, ist aber bei guter Vorbereitung nur halb so wild.

Dennoch bleibt zu unterstreichen, das „Leave it“ nicht ohne Grund erst der dritte Schritt ist und auch der Autor nichts davon hält, den eigenen Problemen von Jobwechsel zu Jobwechsel auszuweichen.

Praktische Hilfestellungen und Werkzeuge

Claas Lahmanns Buch zeichnet sich durch einen starken Praxisbezug aus. Besonders hilfreich sind die zahlreichen Checklisten, Fragebögen und Übungen, die seinen Lesern konkrete Schritte zur Veränderung aufzeigen. Der Fragebogen zur beruflichen Neuorientierung bietet etwa eine strukturierte Entscheidungsgrundlage für diejenigen, die über einen Jobwechsel nachdenken.

„Wie Arbeit glücklich macht“ richtet sich an Berufstätige, die ihre Arbeitssituation reflektieren und verbessern möchten. Besonders profitieren Leser, die unter Stress, mangelnder Wertschätzung oder Sinnkrisen im Job leiden. Auch Führungskräfte erhalten wertvolle Impulse zur Gestaltung gesunder Arbeitsbedingungen.

„Schon der römische Kaiser Mark Aurel soll sinngemäß geschrieben haben: ‚Auf die Dauer nimmt die Seele die Farben der Gedanken an.‘ Das heißt: Was wir erleben, formt uns. Wir übernehmen und verinnerlichen negative Zuschreibungen, Gefühle und Erlebnisse, sie werden zu einer Wahrheit. Sie werden zu uns.“ – Claas Lahmann

An dieser Stelle ein paar Worte zum Autor: Prof. Dr. Claas Lahmann ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universitätsklinik Freiburg. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung, wie berufliche Belastungen die Gesundheit beeinflussen. Als erfahrener Arzt, Therapeut und Coach unterstützt er Menschen, die durch Stress und ein belastendes Arbeitsumfeld erkrankt sind. Darüber hinaus berät er Unternehmen zu präventiven Maßnahmen, um psychische und körperliche Erkrankungen bei Mitarbeitern zu vermeiden. Mit seinen Erkenntnissen verbindet Claas Lahmann Forschung und Praxis, um langfristige Lösungen für ein gesundes Arbeitsumfeld zu entwickeln.

„Studien konnten zeigen, dass schwierige Beziehungen oder Bedingungen viel stärker belasten als körperliche Beanspruchung. Auch eine ständige Über- oder Unterforderung am Arbeitsplatz kann krank machen, ebenso das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, eine Sinn- oder Perspektivlosigkeit im Job, schlechte Stimmung im Team oder das Gefühl, nicht gesehen zu werden.“ – Claas Lahmann

Wie kann Arbeit glücklich machen? Diese Frage bewegt viele Menschen in der heutigen Arbeitswelt. Immer mehr Arbeitnehmer befinden sich – beeinflusst durch soziale Medien – in einer Sinnkrise. 9-to-5-Jobs gelten mittlerweile oft als Worst-Case-Szenario.

Seit Simon Sinek das „Warum“ in den Fokus rückte, steht der Sinn hinter der Arbeit im Zentrum vieler Diskussionen. Gleichzeitig frisst die Inflation Gehaltserhöhungen oft wieder auf. Der Blick auf die Arbeitswelt hat sich von Generation zu Generation stark gewandelt.

In einem unglücklichen Job festzustecken und keine Alternativen zu sehen, ist für viele ein Albtraum. Umso spannender ist die Perspektive des Autors, der diese Problematik aus seiner therapeutischen Praxis kennt. Als Arzt und Coach begegnet er regelmäßig Menschen, die durch ein belastendes Arbeitsumfeld Hilfe suchen.

Das Buch macht äußerlich einen hochwertigen Eindruck. Obwohl Gelb nicht meine Lieblingsfarbe ist, wirkt das Design insgesamt stimmig. Die Paperback-Bindung ist angenehm zu lesen, auch wenn ein gestalteter Umschlag von innen schön gewesen wäre. Das ist jedoch Kritik auf hohem Niveau.

Mit 18 Euro für fast 300 Seiten und dezente Hervorhebungen ist der Preis angemessen, wenn auch nicht günstig.

Inhaltlich überzeugt die klare und einfühlsame Sprache des Autors. Er schreibt ruhig und analytisch – genau, wie man es von einem Therapeuten erwartet. Das passt perfekt zum Thema und schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre.

Strukturell macht der Autor schnell seine Kernbotschaft deutlich: „Love it, change it or leave it.“ Dieser bekannte Ansatz hat nichts an Relevanz verloren und bildet das Gerüst des Buches. Inhaltlich arbeitet der Autor die einzelnen Themen gezielt auf und gibt klare Handlungsempfehlungen.

Besonders die praktischen Anregungen und Tools für Problemsituationen haben mir gefallen. Viele Leser werden Mobbing, schwierige Chefs oder anstrengende Kollegen kennen und sich hier wiederfinden.

Dieses Buch bietet zwar keine Patentlösungen für alle Probleme, liefert aber wertvolle Anregungen. Es hilft, besser mit schwierigen Situationen umzugehen und mutig Veränderungen anzugehen.

Aus meiner Sicht ist es ein hervorragendes Buch, das in die Zeit passt. Es setzt auf Eigenverantwortung statt auf staatlich verordnete Veränderungen. Damit trifft es einen Nerv und ergänzt aktuelle Debatten sinnvoll.

Der Ansatz „Love it, change it or leave it“ ist zwar nicht neu, erhält hier jedoch eine überzeugende Tiefe. Der Autor bietet so viele zusätzliche Impulse, dass es sinnvoll erscheint, dieses Konzept neu zu betrachten.

„Wir können unser Wohlgefühl aktiv beeinflussen, wenn es uns gelingt, die Kontrolle über eine unangenehme Situation zurückzugewinnen – und daran können wir arbeiten. Indem wir uns selbst besser kennenlernen, für uns sorgen, indem wir auf unsere Grenzen und Bedürfnisse achten und vor allem: ins Handeln kommen.“ – Claas Lahmann

Fazit

Claas Lahmann liefert mit „Wie Arbeit glücklich macht“ einen praxisorientierten Ratgeber für berufliche Zufriedenheit. Durch die klare Struktur und die Fülle an praktischen Werkzeugen bietet das Buch seinen Lesern konkrete Lösungen für belastende Arbeitssituationen. Es motiviert dazu, aktiv Veränderungen anzugehen – sei es durch kleine Anpassungen, größere Umgestaltungen oder einen beruflichen Neustart. Dabei kombiniert Lahmann wissenschaftliche Erkenntnisse mit lebensnahen Beispielen, die den Lesern Orientierung und Hoffnung bieten.

Für alle, die ihre Arbeitssituation verbessern und langfristig zufriedener werden möchten.

Meine Top 5 Learnings aus dem Buch:

Arbeit aktiv gestalten – „Love it“

Ein positives Arbeitsumfeld entsteht durch Vertrauen, Wertschätzung und klare Strukturen. Kleine Veränderungen, wie das Bewusstmachen der eigenen Beiträge zum Unternehmenserfolg, können die Wahrnehmung der Arbeit erheblich verbessern.

Belastungen reduzieren – „Change it“

Belastende Arbeitsbedingungen lassen sich oft durch gezielte Maßnahmen verbessern. Werkzeuge zur Stressbewältigung, Konfliktlösung und Resilienzförderung helfen, Herausforderungen zu meistern und ein gesundes Arbeitsklima zu schaffen.

Mut zur Veränderung – „Leave it“

Wenn Verbesserungen nicht möglich sind, kann ein gut geplanter beruflicher Neustart neue Perspektiven eröffnen. Wichtig ist, Veränderungen strategisch anzugehen, statt impulsiv zu handeln.

Psychologische Sicherheit als Grundlage

Ein Gefühl von Sicherheit, Vertrauen und Offenheit im Team ist entscheidend für langfristige Zufriedenheit. Wer Fehler ansprechen und Ideen frei äußern kann, bleibt motiviert und engagiert.

Selbstwirksamkeit und Kontrolle stärken

Das Gefühl, Einfluss auf die eigene Arbeitssituation zu haben, schützt nachweislich vor Stress und Überlastung. Selbstkenntnis, klare Grenzen und gezielte Maßnahmen zur Eigenverantwortung fördern nachhaltige Zufriedenheit.

