Chubb ordnet Führung für Deutschland und Österreich neu

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Marc-André Birth, Lars Messutat, Kerstin Ley (.v.li.), Chubb European Group
Fotos: Chubb European Group SE
Marc-André Birth, Lars Messutat, Kerstin Ley (v.li.)

Chubb stellt die Führung für Deutschland und Österreich neu auf. Zum Jahresbeginn 2026 übernehmen drei erfahrene Manager zentrale Funktionen in Vertrieb, Schaden und Branchensteuerung.

Chubb European Group SE richtet zum 1. Januar 2026 zentrale Führungsfunktionen für Deutschland und Österreich neu aus. Lars Messutat übernimmt die Rolle des Head of Distribution, Germanics, Kerstin Ley wird Cluster Claims Manager, Eastern Region, und Marc-André Birth verantwortet künftig als Head of Industry Practices, Eastern Region den Ausbau der Branchenlösungen.

Lars Messutat trägt die Verantwortung für die Erreichung profitabler Wachstumsziele in Deutschland und Österreich. Dazu zählen die Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie für Agenturen und Makler, die Umsetzung zentraler Vertriebsinitiativen sowie die Führung der Sales Teams in beiden Ländern.

Messutat verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Versicherungsumfeld, unter anderem in den Bereichen Underwriting, Schadenbearbeitung, Beratung und Führung. Er wechselt von Berkshire Hathaway Specialty Insurance zu Chubb, wo er zuletzt als Head of General Property, DACH tätig ist. Zuvor sammelt er unter anderem Erfahrungen als In-House Broker bei der Airbus Group.

Neue Verantwortung im Schadenbereich

Kerstin Ley übernimmt die Leitung der Schadenabteilung von Chubb in Deutschland und Österreich und führt ein Team von 64 Schadenfachleuten. Sie bringt mehr als 28 Jahre Branchenerfahrung mit, davon 25 Jahre mit Schwerpunkt Marine.

Ley ist seit 2016 bei Chubb tätig und verantwortet seit März 2022 als Marine Claims Technical Lead die Region Kontinentaleuropa, Naher Osten und Nordafrika sowie die Marine-Schadenbearbeitung in den Germanics. Ihre Schwerpunkte liegen in der Führung überregionaler Teams und der Bearbeitung komplexer Schadenfälle.

Ausbau der Industry Practices

Marc-André Birth übernimmt die Verantwortung für die Leitung und den Ausbau der Industry Practices in Deutschland und Österreich. Er ist seit rund 20 Jahren in der Versicherungsbranche tätig und arbeitet in den vergangenen zwei Jahren im Chubb Cemena-Team am Aufbau von Branchenlösungen in mehreren Ländern.

Zuvor leitet Birth unter anderem das Sach- und Haftpflichtportfolio und baut ab 2016 die Industry Practices für Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn auf. Frühere Stationen umfassen die Leitung der Abteilung Financial Lines in Düsseldorf.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

