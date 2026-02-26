Generationswechsel im Vorstand: Itzehoer holt Finanzexperten von Baloise

Die Itzehoer Versicherungen ordnen ihre Führung neu. Uwe Ludka, seit 1997 Mitglied des Vorstands und seit 2015 Vorstandsvorsitzender, scheidet Ende 2026 aus dem Gremium aus. Der Aufsichtsrat hat bereits vorgesorgt und Christoph Wappler zum 1. Mai 2026 in den Vorstand berufen.

Wappler übernimmt als künftiger Finanzvorstand zentrale Ressorts. Dazu zählen die Lebensversicherung und Kapitalanlage, die Betriebsorganisation, die Zentralen Dienste sowie das fachliche IT-Management. Der Vorstand des Unternehmens mit 897 Beschäftigten und einem Beitragsvolumen von knapp einer Milliarde Euro besteht künftig aus Uwe Ludka, Frank Thomsen, Christoph Meurer und Christoph Wappler.

Der 47-jährige Betriebswirt bringt 26 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Seit 2017 verantwortet er zunächst als Bereichsleiter und später als Vorstandsmitglied die Finanzen von Baloise in Deutschland. Zuvor ist er für PricewaterhouseCoopers und Allianz tätig. Wappler ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Schwerpunkt auf Finanzen und Kapitalanlagen.

Erfahrung in Finanzen und Kapitalanlage

Mit dem Wechsel setzt die Itzehoer auf einen ausgewiesenen Finanzfachmann. Wappler ist mit den Strukturen von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit vertraut. Der verheiratete Vater einer zehnjährigen Tochter bezeichnet sich selbst als „zahlenbegeistert“.

Ludka sieht in der Personalie Kontinuität. „Wir freuen uns, mit Christoph Wappler einen Finanzvorstand gefunden zu haben, der unsere Werte als VVaG teilt und vertritt“, erklärt er. „Mit seinen weitreichenden Fachkompetenzen ebenso wie mit seinem menschlichen Esprit passt Christoph hervorragend zur Itzehoer und wird eine Bereicherung für unser Team sein. Wenn ich Ende 2026 in den Ruhestand eintrete, bin ich überzeugt, dass die Finanzen unserer Itzehoer Versicherungen bei Christoph Wappler in besten Händen sind.“