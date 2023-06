Die Juli-Ausgabe des Cash. Magazins ist da!

In der neuen Ausgabe der Cash. haben wir uns damit beschäftigt, wie eine digitale Beratung – sogar mit Hilfe künstlicher Intelligenz und Metaverse – große Chancen im Beratungsprozess bieten kann. Der Mensch steht laut DVAG-Vorstand Christian Glanz aber auch dabei im Vordergrund.

Titel

Titel-Interview: DVAG Vorstand Christian Glanz erläutert, warum es sich bei Chatbots nicht um einen kurzfristigen Hype handelt, sondern um einen Megatrend. S. 76

PROVISIONEN Seit Ende Mai liegt der Entwurf der EU-Kommission zur Kleinanlegerstrategie vor. Dürfen unabhängige Vermittler künftig keine Provisionen mehr für die Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten erhalten? S. 68

Versicherungen

TIERVERSICHERUNGEN Haustiere sind vollwertige Familienmitglieder. Was sollten Haustierhalter für das Zusammenleben tun – in guten, aber auch in schlechten Tagen? S. 14

PRIVATHAFTPFLICHT Fermin Fuentes, Haftpflichtkasse, über Trends und Vertrieb, Cybermobbing, Nachhaltigkeit und die Folgen der Inflation S. 20

SMART COMMUNICATION Die Versicherungsbranche erlebt einen digitalen Wandel, die Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle komplett umkrempeln. Sechs Gründe für eine Digital-First-Strategie S. 22

BALOISE Julia Wiens, CFO und Vorständin Leben, über das neue Produkt Baloise Best Invest und den Markt für Fondspolicen S. 26

Investmentfonds

MULTI ASSET Wie die Portfoliomanager diese Fondsklasse angesichts der komplexen Lage an den Finanzmärkten in neuem Glanz erstrahlen lassen wollen S. 52

ESG Noch immer existiert kein allgemein anerkannter Standard für nachhaltige Investitionen. Viele Anlageprodukte sind oft nur vermeintlich nachhaltig S. 58

INTERVIEW UBS Anna Findling, Leiterin Fixed Income Anlagespezialisten, über die Perspektiven von Fixed Income, die derzeitigen Risiken und Chancen S. 60

DIVIDENDEN Die meisten Menschen landen beim Daytrading nie in der Gewinnzone. Warum das so ist, wo die Stolpersteine liegen und wie man sie umschifft S. 62

Immobilien und Sachwertanlagen

BAUFINANZIERUNG Warum es speziell in der Baufinanzierung gilt, neue Wege zu gehen und die Beratung für Kundinnen und Kunden anzupassen S. 86