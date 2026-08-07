Munich Re erzielt Rekordgewinn und senkt Umsatzprognose

Munich Re verdient im ersten Halbjahr knapp vier Milliarden Euro und bestätigt das Gewinnziel für 2026. Sinkende Preise im Rückversicherungsgeschäft zwingen den Konzern jedoch zu einer niedrigeren Umsatzprognose – und die Großschadensaison steht noch bevor.

Munich Re hat im ersten Halbjahr 2026 einen Rekordgewinn erzielt. Das Konzernergebnis stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 24 Prozent von 3,178 Milliarden auf 3,925 Milliarden Euro.

Allein im zweiten Quartal erwirtschaftete der Rückversicherer einen Gewinn von 2,211 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal waren es 2,085 Milliarden Euro. Ausschlaggebend waren vor allem geringe Belastungen durch Großschäden in der Schaden- und Unfallrückversicherung sowie ein starkes Kapitalanlageergebnis.

Der Versicherungsumsatz erhöhte sich im zweiten Quartal leicht auf 14,939 Milliarden Euro. Im gesamten ersten Halbjahr ging er unter Berücksichtigung von Währungseffekten allerdings von 30,586 Milliarden auf 29,957 Milliarden Euro zurück.

Munich Re bestätigt Gewinnziel für 2026

Trotz des Umsatzrückgangs hält Munich Re an der Prognose für das Gesamtjahr fest. Der Konzern erwartet weiterhin einen Gewinn von 6,3 Milliarden Euro und sieht sich nach den ersten sechs Monaten auf Kurs.

„Die genannten Stärken unterstreichen unsere Ambition, bis 2030 eine Eigenkapitalrendite von über 18 Prozent und einen Anstieg des Ergebnisses pro Aktie von durchschnittlich mehr als acht Prozent pro Jahr zu erreichen“, erklärt Vorstandsmitglied Christoph Jurecka.

Unsicherheit besteht vor allem mit Blick auf mögliche Großschäden. Die laufende Hurrikan- und Taifunsaison könnte das Ergebnis im zweiten Halbjahr stärker belasten.

Preise in der Rückversicherung sinken

Bei den Vertragserneuerungen zum 1. Juli verringerte sich das von Munich Re gezeichnete Geschäftsvolumen um 9,1 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Gleichzeitig gingen die risikobereinigten Preise um 5,5 Prozent zurück.

Nach eigenen Angaben verzichtete der Rückversicherer gezielt auf Geschäft, das die internen Anforderungen an Preise und Vertragsbedingungen nicht erfüllte. Munich Re nimmt damit ein geringeres Umsatzvolumen in Kauf, um die Profitabilität des Portfolios zu sichern.

Infolge dieser Entwicklung senkte der Konzern seine Umsatzprognose für 2026. Statt 64 Milliarden Euro erwartet Munich Re nun einen Versicherungsumsatz von rund 62 Milliarden Euro. Auf das Rückversicherungsgeschäft sollen 38 Milliarden Euro entfallen, zwei Milliarden Euro weniger als bislang prognostiziert.

Munich-Re-Aktie gibt nach

An der Börse überwogen zunächst die Sorgen über die gesenkte Umsatzprognose und den zunehmenden Preisdruck. Die Munich-Re-Aktie verlor am Freitagmorgen zeitweise rund drei Prozent. Entscheidend für das zweite Halbjahr werden vor allem die Belastungen durch Naturkatastrophen und die weitere Preisentwicklung in der Rückversicherung sein.